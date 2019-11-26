 欧盟官员表态支持香港 港民航处共体时艰 | 经济纵横 | DW | 29.11.2019

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经济纵横

欧盟官员表态支持香港 港民航处共体时艰

11月27日，美国总统特朗普签署「香港人权与民主法案」；29日，一访港欧盟官员表态支持香港，不过，他没有明确说出欧盟将采取何种行动表达这项支持。

Proteste in Hongkong Buchhändler Lam Wing-kee (picture-alliance/dpa/A. Hofford)

(德国之声中文网) 《南华早报》报导，欧盟对外事务署亚太司(EEAS)司长维冈(Gunnar Wiegand)28日刚好访问香港，与香港官员共同主持两地年度的「结构性对话」。香港方面的代表是港府商务经济发展局副秘书长沈凤君。双方针对香港最新情势交换意见。维冈在与香港官员对谈后表示「香港能够依靠欧盟」。

他在下午发表声明说: 「真朋友在困难时刻仍然在你左右，有鉴于此，香港能够依靠欧盟。」

他没有透露两方意见交流的内容，只说香港「一国两制」体制下的高度自主权、法治社会与基本的人权自由是欧盟与之合作的重要基石，而「即便现在香港的社会动荡，香港的核心竞争力仍然强劲，受到许多国际机构的肯定」。

根据欧盟对外事务署亚太司(EEAS)的报告，欧盟是香港去年第三大的贸易伙伴。

DW.COM

特朗普总统正式签署了上周在美国国会通过的《香港人权与民主法案》。中国外交部和香港政府均发表声明表示“坚决反对”和“极度遗憾”。中国副外长为此召见了美国驻华大使。 (28.11.2019)

长年关注中国人权议题的德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽(Margarete Bause)认为，中国政府不能在香港、新疆问题上要求国际社会“不干涉内政”。她在接受德国之声专访时还呼吁，德国消费者应该向大众、西门子等经营新疆业务的德国企业施压。 (28.11.2019)

美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》后，中国方面和香港政府均表示“坚决反对”和“极度遗憾”。那么这份法案究竟有哪些核心内容呢？ (28.11.2019)

香港旅运数下降

香港民航处表示，即便航空公司因应旅客数的下滑需要暂时减少他们的航班，往来香港的航班未来仍然可以保留他们付费占有的航班时段。

在一般的情况下，香港机场的空间不足，航空公司很难抢到起飞或是降落的空间。虽然机场已经在开拓新的第三条跑道，但是该跑道预估要到2024年才会完工。机场管理局为了妥看利用时间与空间，订定了一个「不用不给」的规定，只有在航空公司能够证明他们上一季安排的航班至少有80%成功起飞，航空公司才能够保有他们过去预定的起飞时段。

香港民航处在周四提供给路透社的声明中指出，为了给航空公司更多弹性处理旅客人数锐减的问题，民航处决定在冬季期间暂时取消「不用不给」的规定，也就是至少持续到明年三月。

香港机场管理局曾发布报告表示，今年十月往来香港的旅客减少了13%，进出机场的航班数量则是减少了6.1%，是示威运动爆发之后跌幅最大的一个月。

此前，香港航空曾经在11月初宣布社会上的示威冲击到业务，将削减营运规模约6%，并从明年2月8日企停办洛杉矶航线。根据《香港经济日报》报导，香港运输及房屋局曾经与民航处在11月1日召见香港航空团队要求其改善财务状况。

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