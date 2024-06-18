欧盟官员罕见访西藏 忧中国人权状况“严峻”

近日，欧盟代表团罕见获准访问西藏，并于重庆展开中欧“人权对话”。欧盟在会后重申，该组织对中国“非常严峻”的人权状况表达关切，尤其是在新疆、西藏和香港地区；中国则批评相关说法为“不实指责”。

（德国之声中文网）第39届中欧人权对话週日（6月16日）在中国重庆举办。在此之前，欧盟代表团获准在13日至17日前往西藏访问，并在北京与中国社科院、北京理工大学的学者交流。

藏人行政中央驻西欧代表仁增曲珍·根康（Rigzin Genkhang）表示：“欧盟此次罕见前往西藏进行实地访问，向中国发出了强烈的信息，即欧盟仍然对中国在西藏持续侵犯人权的行为及其对西藏语言、文化和宗教的无情攻击表示高度关注。”

根据欧盟17日发布的声明，双边在本届会议中就中国的人权及劳工权利发展进行广泛的深入讨论。欧盟重申对中国“非常严峻”的人权状态表达进一步关切，特别是在新疆、西藏和香港。

除此之外，欧盟也表示，该组织在任何情况下都明确反对死刑，除了敦促中国暂停执行死刑之外，也要求中方提供执行死刑的公开数据。

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欧盟指出，香港国安新法对香港人民的权利及自由产生负面影响，同时也侵犯了《基本法》对港区保障的高度自治，以及中国对于香港作为特别行政区的国际承诺。

该组织也提及有关中国镇压人权活动人士、律师及记者的通报，呼吁中方针对侵犯人权的行为进行调查，并对于非法拘留、失踪、酷刑等案件表示关注。

欧盟在人权对话中再度提起多起遭到中国非法逮捕的个案，包含瑞典籍的桂民海、维吾尔族经济学家伊力哈木·土赫提、人权律师余文生、四通桥抗议者彭立发、倡议人士李翘楚等人，呼吁中国立即释放相关人士。

中方批欧盟搞“麦克风外交”

中国官媒央视报道指出，中方在本届中欧人权对话期间，针对欧盟近期发布“2023年欧盟全球人权和民主”年度报告中的涉华、涉港澳内容提出严正交涉，并强调新疆、西藏及香港的事物及司法个案纯属中国内政。

另外，中方代表也批评欧盟对中国司法程序、死刑、劳工权利及民族宗教等问题提出的为“不实指责”，直指欧盟国家亦存在种族歧视、侵犯难民权利、限制言论自由、宗教仇恨、司法不公以及针对女性暴力等严重人权问题．

中国外交部部长助理苗得雨在北京会见欧盟对外事务部亚太总司副司长潘巴洛尼（Paola Pampaloni）时强调，中方反对将人权问题“政治化和双重標准，反对将自身模式强加于人，反对利用人权问题干涉中国内政，反对在多边平台搞对抗和‘麦克风外交’”。

人权组织指欧中对话无效

本届中欧人权对话前，多个人权组织曾向欧盟发出联署信，要求欧盟暂停与中方进行人权对话，改为透过更有效的方式向北京施压。

联署信中称，盡管欧盟会对多项人权议题提出担忧，但可预期中国政府不会采取任何努力追究责任，也不会被说服采取任何政策或立法行动来遵守国际人权义务；而欧盟不愿建立任何可衡量的进展基准，甚至不愿建立对话以外的明确目标，都加剧了这项行动的无效性。

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（综合报道）

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