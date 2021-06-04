 欧盟官员拟访港关注人权 中国使团反击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2021

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时政风云

欧盟官员拟访港关注人权 中国使团反击

欧盟高官再次发出声明，除了批香港选举新制，也关注香港人权和政治自由，强调这一直会是与中国整体关系的一部份。

Russland PK Sergei Lawrow und Josep Borrell

欧盟已对香港、南海、新疆维族穆斯林被大规模拘留发出担忧，再加上搁置与中国的投资协议，双方关系已经逐渐恶化。图为欧盟外交与安全政策高级代表博雷利

(德国之声中文网) 欧盟周三 (6月9日) 谴责香港政治制度的重大改革，认为中国违反对国际的承诺，并威胁要派代表团访问这个自治城市。此举可能会激怒北京，因为北京将视其为对其中国国内事务的干涉。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利 (Josep Borrell)在一份声明中说:「欧盟将加强对香港局势的反应，特别是通过增加对其公民社会和媒体的支持，促进言论自由，促进香港公民的流动，以及确保观察对香港民主运动人士的审判。」

他也表示，欧盟高级官员会考虑就此访问香港。

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《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》5月27日下午在香港立法会以40票赞成、2票反对、0票弃权三读通过。香港特首林郑月娥发表声明称，通过《条例草案》是在“一国两制”下确保“爱国者治港”具重大标志意义的时刻。

中国人大修订香港选举法数日后，香港律政司长表示，未来参选人的所有资料都将受到审查，包括过去的言论。

香港《南华早报》报道称，欧盟正在考虑采取新的对华措施，其中包括成员国停止与中国的引渡条约以及欢迎受到压制的香港公民，以回应北京方面对香港选举制度做出的改革。

香港立法会在5月底通过改革将把立法会中通过直接选举产生的席位比例从一半减少到四分之一以下。一个新的机构将对候选人进行审查，禁止那些被认为不够爱国的人参选。

博雷利的声明中强调，这是「对『一国两制』原则的又一次违反」，并「违背了《香港基本法》中关于扩大民主代表性的承诺」。

声明也再次谴责《香港国安法》被用来扼杀香港的政治多元化，以及行使受香港法律和国际法保护的人权和政治自由。并说「对欧盟的合法期望和利益产生了负面影响」。

内容也关切港府对民主人士的逮捕，呼吁北京和港府对香港民主进程的信心，并要所有各方尊重香港司法机构的独立性。

中国使团反批

针对欧盟的声明，中国驻欧盟使团10日发出回应，表示相关制度修订符合中国人大常委会修订的香港基本法附件，再次重申「以爱国者为主体的『港人治港』原则，称其是「推动『一国两制』进入行稳致远的历史新阶段」。

声明也反批欧盟「无视自身人权和制度弊病，一再打着民主、人权和价值观的旗号插手香港事务」，还说「任何干涉中国内政的举动都会遭到中国人民坚决有力的反击」。

(欧盟声明、路透社)

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