 欧盟官员呼吁阻止中国企业“抢购狂潮” | 经济纵横 | DW | 30.03.2019

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经济纵横

欧盟官员呼吁阻止中国企业“抢购狂潮”

欧盟委员会主席职位竞选人之一曼弗雷德·韦伯呼吁阻止中国企业在欧洲的重要领域获取太多权力。他还警告说中国的一带一路项目背后藏有政治动机。

Chinesische Investitionen (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

中国已经减缓了对欧洲的投资力度

（德国之声中文网）欧盟委员会主席职位竞选人之一周六警告说，欧盟应该防止中国企业在欧洲购买战略性资产的"抢购狂潮"。

保守党派欧洲人民党（EPP）的议会领袖曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）认为，欧盟在与中国打交道时不要太天真。

韦伯在接受《世界报》采访时说，"国家资助的中国企业进行抢购之际，欧盟今后应该逐个阻击。"

缺乏共同策略

4月9日将在布鲁塞尔举办中欧峰会，中欧经济关系成为热门话题。欧盟28国中的部分国家呼吁联合起来应对中国，但是另外一些国家却为了投资讨好中国。

中国与欧盟成员国签署了与欧盟政策不协调的双边协议，以此阻止欧盟各国在谈判中组成统一战线。

例如，尽管欧盟其他成员国表示反对。意大利本月签署了一项协议，承诺参与中国的一带一路项目，

Deutschland Politischer Aschermittwoch l CSU Manfred Weber (Reuters/M. Dalder)

韦伯被认为是下一任欧委会主席的热门人选

"系统性对手"

本周早些时候，德国的欧盟委员君特·厄廷格（Günther Oettinger）呼吁欧盟对中国企图控制欧洲基础设施的的项目行使否决权。与此同时，欧洲委员会最近称中国既是经济竞争者，也是"系统性对手"（systemic rival）。

韦伯有可能在今年5月的欧洲议会选举中获胜，取代容克成为欧委会主席。他警告说，中国的一带一路项目背后藏有政治动机，意在将参与国家与中国捆绑。

欧盟成员国不应该被允许因为经济合作而在其他方面受到影响，比如外交事务。他说欧盟亟需应对中国的共同策略。

观看视频 02:41

丝绸之路上的意大利

新的"政治力量"

韦伯说，中国和美国的贸易争端为欧洲提供了"政治力量"。这种力量应该被运用到与中国的谈判中来。

在别的方面，韦伯希望向中国施压，令其开放更多公共采购。他认为中国市场对欧洲企业处于"完全封闭"状态，只有在需要欧洲技术的时候，中国才会允许欧洲企业入场。

"如果情况没有改变，（欧盟的）相关法律可以将中国供应商排除在公共采购之外。"韦伯说。

相关音频视频

丝绸之路上的意大利  

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