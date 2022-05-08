欧盟官员与马斯克就欧盟数字服务法案达成一致

（德国之声中文网）上个月，马斯克提出以440亿美元收购社交媒体平台推特（Twitter）的要约被推特公司董事会接受。

此前马斯克曾表示，他认为推特是一个重要的言论自由平台，这引发外界猜测他打算放松推特的内容审核规则，同时引发了欧洲监管部门的关切。

布瑞东在推特上公布的一段视频中，他向马斯克介绍解释了欧盟新推出的《数字服务法案》（Digital Services Act）。

在这段视频中，布瑞东说：“这与你认为我们应该做的事情相当吻合。”他还给这条推文加上了#DSA （《数字服务法案》）的标签。

马斯克在视频中表示：“我认为，我们的想法完全一致。”

二人并没有就这个新的法案进行深入的细节探讨。

《数字服务法案》尚未生效，该法案将要求主要社交媒体平台迅速处理非法内容并定期进行风险评估，以及采取其他措施，否则将面临巨额罚金。

布瑞东和马斯克原本的计划是在这位欧盟官员访问特斯拉公司的奥斯汀新工厂期间讨论全球供应链问题。

（路透社）

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