 欧盟委员会公布未来10年数字化目标 | 科技环境 | DW | 14.03.2021

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科技环境

欧盟委员会公布未来10年数字化目标

欧委会提出数字化指南，要求未来十年欧盟将改善信息技术能力及在线提供重要公共服务作为重点，并实现全民高速互联网。 

Tastatur und Bildschirm mit Programmiercode und Binärcode

（德国之声中文网）欧盟委员会确定了“数字化指南“。根据该指南，至2030年，所有欧盟公民都应能在线办理重要行政手续、人人都应能以电子方式查阅本人病历、所有家庭都应拥有千兆宽带。

这一数字化指南旨在可以量化欧洲在数字化方面所期望的进展。2030年的进一步目标：至少80%的成年人应具备基本的数字科技技能、至少有2000万名电脑专家在欧盟工作、全球至少20%的半导体在欧盟生产。

技术主权

欧盟内部市场委员布雷顿（Thierry Breton）对德国之声表示，欧盟 "准备投入巨资"，促进半导体生产。他指出，这事关 "欧洲的技术主权问题"。

在半导体领域严重依赖美国和亚洲的欧洲眼下正饱受全球芯片短缺的困扰。布雷顿就此表示，"我们的汽车产业之所以痛苦，是因为我们没有足够的资源和零部件。所以我们必须反击，这也是我们现在要做的事情。"他表示，欧洲不仅有政治意愿，也有所需的融资工具。

此外，欧委会还致力于建立一个遍布欧盟全境的由1万个环保型计算中心组成的网络，四分之三企业将使用云端科技。

热门话题数字化

委员会负责人冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）将数字化宣布为欧委会优先项目。她指出，新冠瘟疫大流行期间，公共机构、学校和企业在数字化方面的弱点暴露无遗，现在，必须来一个"数字十年 "。她强调，"数字指南 "清楚地显示了该如何行事。

欧委会还建议欧盟各机构就数字化原则发表 "庄严声明"。声明中应包含在线连接、数字教育或机构数字化的质量标准，以及在线与离线应享有相同权利的原则。欧委会还建议多国之间开展联合项目，例如，跨境数据基础设施。新冠-复苏基金（RRF）可提供资金。

凝炼/洪沙（德新社）

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