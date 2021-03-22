 欧盟委员：今夏群体免疫有希望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2021

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时政风云

欧盟委员：今夏群体免疫有希望

正值欧洲多国正经历感染回升和新一轮封禁措施之际，欧委会一名委员表示，欧洲有可能在今年7月实现群体免疫。

Deutschland Hitzewelle | Köln

欧洲人能重温夏日的休闲吗？

（德国之声中文网）欧盟内部市场委员布雷顿（Thierry Breton）表示，欧洲有可能在今年7月结束之前实现对新冠疾病的群体免疫。在一系列挫折导致初期进度缓慢之后，欧盟的疫苗接种工作有望明显提速。

他对法国电视台TF1说：“让我们来设想一个象征性的日期：到7月14日（法国大革命攻占巴士底纪念日），我们有在整个欧洲达到群体免疫的可能性。”

布雷顿的看法得到了法国疫苗项目负责人费舍尔（Alain Fischer）的认同。后者认为，由于疫苗接种工作的加速，到今年夏季或秋季，法国人有望恢复某种程度上的“正常”生活。

这样的乐观表态出笼之际，正值欧洲多个国家再次经历感染回升，并推出新一轮封禁措施。而围绕阿斯利康疫苗安全性的有关信息够不明朗，令部分民众无所适从。

在欧盟药监局（EMA）认定该疫苗“安全有效”之后，大多数国家已重新开始施打。然而阿斯利康公司在今年第一季度仅提供了之前承诺的9千万剂疫苗的30%。

Weltspiegel 09.02.2021 | Corona | Deutschland Köln Impfzentrum

欧洲的疫苗接种有待提速

布雷顿表示，将有55家企业在欧洲生产新冠疫苗，他同时相信有越来越多的疫苗即将供货。今年3月到6月，供货数量将达到3亿到5亿剂。

中国疫苗成选项

本周一（3月22日），中国生技公司康希诺生物表示，匈牙利已批准该公司生产的载体疫苗在该国紧急使用。这是匈牙利批准的第二款中国产新冠疫苗。康希诺疫苗只需接种一剂，目前已在中国、巴基斯坦和墨西哥使用。

匈牙利是第一个购买和使用中国及俄罗斯新冠疫苗的欧盟国家，一度因在批准和谈判购买方面的单独行动而受到批评。由于西方疫苗生产商的供货跟不上需求，其它欧洲国家也对中俄疫苗表现出兴趣。

在美国、智利和秘鲁进行的第三期临床试验结果显示，阿斯利康的疫苗是安全和高效的。来自各年龄组的共32000人参加了三期临床试验。

牛津疫苗小组的的负责人波拉德（Andrew Pollard）表示：“有关结果是大好消息，表明疫苗在一个新的人群中有显著效用，它同牛津进行的试验结果是一致的。”数据显示，阿斯利康疫苗预防轻症感染的有效率为79%，预防重症的有效率为100%。

观看视频 01:32

绕开欧盟 匈牙利迎来中国疫苗

叶宣/文山（法新社、路透社等）

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疫苗安全疑虑续延烧 世卫与EMA力挺阿斯利康

在全球多国因担忧安全性而暂停施打阿斯利康的新冠疫苗後，欧洲药品监管机构16日出面重申，他们相信施打阿斯利康疫苗的好处仍大於风险，并强调他们认为疫苗与血栓症状有直接关系的可能性不高。世卫组织也于17日继续推荐该疫苗。  

疫苗接种率70% 才能达到群体免疫

与德国延长防疫措施不同，几个欧盟国家陆续放宽防疫。也有地区采取新规严防疫情输入。世卫组织明确表示，要想达到群体免疫力，疫苗接种率必须达到70%。  

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