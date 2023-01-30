欧盟女性晚当妈 初为人母近30

（德国之声中文网）最新数据显示，不仅德国女性生育第一个孩子的时间越来越晚，欧盟的许多其他国家也是如此。根据欧盟统计局3月28日公布的数据，2021年，欧盟妇女初为人母的平均年龄为29.7岁；而在2013年的此数字是28.8岁。代表了在这8年间，欧盟国家女性生育第一胎时的平均年龄上升了将近1岁。

各国之间的差异

其中，2021年德国首次生产妇女的平均年龄为30.1岁，在欧盟国家中的排名位居前三分之一。在其他国家之中，西班牙和意大利女性生育第一胎的年龄特别高，皆为31.6岁。其次是31.3岁的卢森堡妇女和31.2岁爱尔兰妇女。

相比之下，东欧国家的女性第一次生孩子的时间相对较早，例如保加利亚妇女生育头胎的平均年龄为26.5岁，罗马尼亚为27.1岁、斯洛伐克则是27.3岁。但根据欧盟统计局的数据，即使在这些国家，第一次当妈的平均年龄也在上升。

统计学家指出，为了使一个国家的人口在没有移民的情况下不萎缩，每位妇女平均生育需生育2.1个孩子。然而，在所有欧盟成员国中，所谓「生育率」（又称总和生育率，指每位妇女平均生育孩子数量）在2021年明显降低--平均每名妇女仅1.53个孩子。

几乎所有欧盟国家的的生育率都未达到足以避免人口萎缩的标准

生育率整体呈下降趋势

然而，细看之后能发现欧盟各国的发展是不平衡的：例如在西班牙和马耳他，生育率在每年的出生率长期下降后停滞在一个低水平，分别为1.19和1.13。在立陶宛和波兰则一直延续下降的趋势，目前分别为1.36和1.33。

另一方面，也有其他国家在经历了多年的出生率下降之后，2021年的情况与前一年相比略有增加，例如法国（1.84）、荷兰（1.62）、比利时（1.60）和意大利（1.25）。德国的数据也有所上升：从2020年的1.53上升到2021年的1.58。

（德新社、天主教新闻社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。