欧盟大使降级风波延烧 民主党议员谴责特朗普

(德国之声中文网) 德国之声日前独家报导美国特朗普政府降级欧盟大使地位，最新的消息是美国27位民主党参议员出面谴责这个举动。他们写了一封措辞强硬的信给国务卿蓬佩奥，内容提到﹕「令人不安的是，这个做法似乎發生在去年年底。事前没有进行国会协商或通知欧盟。」

在众议院外交事务委员会新任主席恩格尔 (Eliot Engel) 领衔下，信中猛烈抨击此次秘密降级。信中还提到﹕「这个决定的实质内容和毫无外交手腕且不必要的执行方式，都是在毁坏跨大西洋关系。」

巩固盟友关系

在长达四页的信件中，这些议员要求政府在1月30日以前回答关于降级的几个具体问题﹕1. 为什么做出这个决定？2. 为什么国会没有得到通知? 3. 这个决定经过什么审查和谁批准?

这封信与欧洲议会成员的想法互相呼应。「欧洲议会58个成员国与美国关系代表团」在得知降级消息一天后，写信给美国参议员。信件猛烈抨击白宫处理跨大西洋关系的方式「越来越有害」，并敦促美国参议院帮助「加强而不是破坏双方关系」。

欧洲议会议员在信中批评欧盟驻美国大使奥沙利文(David O'Sullivan) 被降级，并表示大使和欧盟外交政策负责人莫格里尼 (Federica Mogherini) 都没有提前收到正式通知。内容说﹕「这不是对待合作伙伴的方式。」

荷兰自由派政治人物沙克 (Marietje Schaake) 接受德国之声采访时说﹕「我希望美国新的国会议员能够花时间思考特朗普政府与欧洲对抗的影响，美国在世界上的角色转变。他们也该觉得，自己有权为此做些什么。」

跨大西洋联盟仍然活跃

随着欧盟和美国议员者發声，乔治城大学德国和欧洲研究中心教授安德森 (Jeffrey Anderson) 向德国之声表示﹕「令人人放心的是，更广泛的跨大西洋联盟在某种程度上仍在运作。」

他称降级是「对欧洲团结的另一个无端小打击」，也希望可以逆转这项决定。他说﹕「(美国) 这届政府很难会承认错误。」

一位熟悉此事的欧盟官员周四 (1月17日) 告诉《德国之声》，外交降级依旧没变，驳斥了有关美国迅速撤销降级的报道。他说，相关报导可能是因為欧盟大使有被邀请参加国务院的假期活动，才作出如此推测。但他强调这不代表取消外交降级。