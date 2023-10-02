欧盟外长集体访乌宣誓团结

（德国之声中文网）在27国外长集体出访乌克兰这样一次具有历史性意义的行程中，欧盟向正在受到俄罗斯侵略的乌克兰表达了支持。

欧盟外交事务高级代表博雷利（Josep Borrell）表示，这是欧盟27国的代表第一次在欧盟以外举行这样的会谈。

博雷利表示，本次会晤的主题是乌克兰目前的战局和欧盟为基辅提供的支持。德国外长贝尔博克再次发出呼吁，要为乌克兰撑起一把“冬季保护伞”——这其中包括帮助该国扩建空中防务、为其提供发电设备和加强能源供应。

去年冬天，俄罗斯曾试图通过对乌克兰能源供应设施进行系统性攻击来迫使该国屈服。乌克兰外长库列巴表示，这次会议传递的信息是，欧盟将要扩员至乌克兰。这一“历史性事件”虽然是发生在如今的欧盟边界之外，“但却是在未来的欧盟边界之内”。

周一（10月2日），欧盟27国外长乘坐夜间列车抵达基辅。出于安全考虑，欧盟方面事前没有公布这一行程计划。从2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，还从来没有过这么多外国政要同时到访基辅。

为乌克兰撑起一把“冬季防护伞”

博雷利在会前建议向乌克兰做出长期提供国防资金援助的承诺，并且用欧盟预算来支付提供给乌克兰的现代战斗机和导弹。他希望这样能够在2024年到2027年底之间动员到50亿欧元。

背景阅读：军援乌克兰 欧盟钱从哪里来？

丹麦外长拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）对博雷利的建议表示支持。鉴于美国对乌克兰提供的支持力度可能会减弱，他表示欧洲虽然已经在做出自己的那一份贡献，但也要做好准备出更多的力。不少欧盟国家的外长都对美国的财政预算危机导致对乌军援计划出现变数而感到担忧。

贝尔博克表示，去年冬天，人们都看到了“俄罗斯总统是以怎样一种残忍的方式推进这场战争，他故意去袭击乌克兰的电力设施”。这位德国外长指出，普京料定在气温降到零下20度的时候，乌克兰供水也会中断。

乌克兰战场上的德国猎豹坦克

“我们必须动用现有的一切手段，来阻止这种情况发生”，贝尔博克强调。德国已经为乌克兰提供了大量防空系统，比如Iris-T中程红外线制导空对空导弹、Patriot爱国者导弹等。

“西起里斯本，东至卢甘斯克”

贝尔博克还重申了此前欧盟做出的吸纳乌克兰加入的许诺——尽管时间尚不确定。“乌克兰的未来在欧盟，在这样一个自由的共同体。这个共同体很快将会扩展到西起里斯本，东至卢甘斯克。”

2022年，乌克兰正式获得了欧盟入盟候选国的地位。不过要真正启动乌克兰入盟谈判，还需要27国全票表决通过。不过首先乌克兰必须要符合加入条件，其中包括打击腐败。

贝尔博克本月11日已经访问过一次乌克兰。大部分欧盟成员国都是外长亲自出席，但乌克兰的近邻波兰却是由副外长代表。不久前，波兰禁止进口乌克兰粮食，两国之间关系持续紧张。此外相对亲俄罗斯的匈牙利政府也只派出一位高级外交官参与这次集体出访。

（德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。