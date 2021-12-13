欧盟外长会议祭出对俄企新制裁

（德国之声中文网）据法新社援引欧盟外交官称，瓦格纳集团（Wagner Group）在乌克兰、非洲部分地区这样的冲突地带为克里姆林宫工作，该集团本身、其旗下三家公司和8名个人被列为资产冻结对象。

该制裁名单是由欧盟官员指定的，并得到欧盟外长们一致批准。资产冻结和签证禁令于周一晚些时候官方公布后生效。

一名欧盟外交官指出，瓦格纳集团“破坏欧洲及其周边地区的稳定”。在数个冲突地带都有瓦格纳集团身影，该集团在乌克兰、叙利亚、利比亚为俄罗斯私人以及国家利益服务。

欧洲部长们还讨论了一个更大规模的针对俄罗斯的潜在经济制裁方案，是着眼于莫斯科直接入侵乌克兰的可能。

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美国方面此前声称，有证据表明俄罗斯计划对乌克兰发动军事进攻。针对乌克兰问题，拜登和普京上周进行了视讯通话。拜登警告普京不要入侵乌克兰，并威胁如果俄罗斯方面引发军事冲突，将面临严厉制裁。

自2014年俄罗斯吞并克里米亚并支持乌克兰东部工业区顿巴斯的分离主义叛乱以来，俄罗斯和乌克兰一直处于武装冲突之中。基辅和北约成员国最近指责俄罗斯在乌克兰边界附近集结军队，尽管莫斯科否认有任何敌对意图，称其部队态势是防御性的。

莫斯科称这些警告“歇斯底里”，指责北约因与基辅的关系日益密切而威胁到俄罗斯的安全。俄罗斯要求得到“法律保证”，即北约不会同意乌克兰成为成员国的请求。

（法新社等）

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