 欧盟外长会议祭出对俄企新制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2021

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时政风云

欧盟外长会议祭出对俄企新制裁

欧盟外长们在周一就对俄罗斯私营军事企业瓦格纳进行制裁达成一致。该集团被指控破坏乌克兰等地稳定。

Belgien | EU Außenministertreffen

欧盟外长会议12月13日在布鲁塞尔举行

（德国之声中文网）据法新社援引欧盟外交官称，瓦格纳集团（Wagner Group）在乌克兰、非洲部分地区这样的冲突地带为克里姆林宫工作，该集团本身、其旗下三家公司和8名个人被列为资产冻结对象。

该制裁名单是由欧盟官员指定的，并得到欧盟外长们一致批准。资产冻结和签证禁令于周一晚些时候官方公布后生效。

一名欧盟外交官指出，瓦格纳集团“破坏欧洲及其周边地区的稳定”。在数个冲突地带都有瓦格纳集团身影，该集团在乌克兰、叙利亚、利比亚为俄罗斯私人以及国家利益服务。

欧洲部长们还讨论了一个更大规模的针对俄罗斯的潜在经济制裁方案，是着眼于莫斯科直接入侵乌克兰的可能。  

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莫斯科称这些警告“歇斯底里”，指责北约因与基辅的关系日益密切而威胁到俄罗斯的安全。俄罗斯要求得到“法律保证”，即北约不会同意乌克兰成为成员国的请求。

（法新社等）

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