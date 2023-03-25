欧盟外交政策负责人将于下周访问中国

欧盟外交事务发言人斯塔诺（Peter Stano）周四（4 月 6 日）表示，欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔将于 4 月 13 日至 15 日访问中国。
（德国之声中文网）欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）将于下周访问中国，延续欧洲高级别官员对北京的一系列访问。
欧盟外交事务发言人斯塔诺（Peter Stano）周四（4 月 6 日）表示，博雷尔将于 4 月 13 日至 15 日访问中国。
法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩目前正在中国访问，他们敦促北京利用其对俄罗斯的影响力协助结束乌克兰战争。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）上周访问了北京。
欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔上个月表示，他将"很快"访问中国。他当时还表示，北京与莫斯科的友谊是有上限的，尽管官方的言论与此相反。他说，虽然中国与俄罗斯建立了密切的经济和外交关系，但它并没有与莫斯科结成军事同盟，也没有提供武器帮助俄罗斯在乌克兰发动的战争，“这种无上限的友谊似乎有一些限制。”
（路透社）
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中国国家主席习近平周四会见法国总统马克龙和欧委会主席冯德莱恩。冯德莱恩称，她“鼓励习近平与泽连斯基联络”；同时也警告，如果向俄罗斯提供武器将显著损害欧中关系。