欧盟外交政策负责人将于下周访问中国

（德国之声中文网）欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）将于下周访问中国，延续欧洲高级别官员对北京的一系列访问。

欧盟外交事务发言人斯塔诺（Peter Stano）周四（4 月 6 日）表示，博雷尔将于 4 月 13 日至 15 日访问中国。

法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩目前正在中国访问，他们敦促北京利用其对俄罗斯的影响力协助结束乌克兰战争。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）上周访问了北京。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔上个月表示，他将"很快"访问中国。他当时还表示，北京与莫斯科的友谊是有上限的，尽管官方的言论与此相反。他说，虽然中国与俄罗斯建立了密切的经济和外交关系，但它并没有与莫斯科结成军事同盟，也没有提供武器帮助俄罗斯在乌克兰发动的战争，“这种无上限的友谊似乎有一些限制。”

（路透社）

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