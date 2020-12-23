欧盟外交官：欧盟与英国达成脫歐後的初步贸协

(德国之声中文网) 两位欧盟高级外交官23日告诉德国之声，欧盟和英国的脱欧谈判代表在经过9个月的谈判后，已经初步达成了一项自由贸易协议。

此前，欧盟委员会主席冯德莱恩的高级助手在当天稍早表示，双方「已进入谈判的最后阶段」。一位熟知会谈内容的消息人士说：「双方正在酝酿一项协议。」

欧盟的脱欧首席谈判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 22日告诉欧洲议会议员，圣诞节前夕是达成协议并避免可能的短期「无协议脱欧」的最后期限。大使们已被告知要在24日进行最后一次会议，但来自27个成员国的外交官敦促谨慎行事。

最终协议取决於捕鱼权

各国政府还没有看到过去9个月谈判的文件内容，但他们需要在与英国达成的任何协议上签字。一位来自欧盟沿海成员国的资深外交官告诉德国之声：「双方是否能达成协议都取决於跟捕鱼权相关的协议。」

在整个谈判过程中，脱欧後之后的捕鱼权一直是最具争议的问题之一。英国渔民长期以来一直抱怨，他们没有从欧洲渔船在英国水域捕捞的鱼群中获得公平的份额。

德国外长马斯 (Heiko Maas)表示，整个脱欧过程将使欧盟公民认识到加入该集团的好处。

巴尼耶22日晚上向欧洲议会议员承认，领导人需要介入并促成双方妥协。根据德国之声获得的一份外泄的记录，巴尼耶再一次视频会议上告诉议员们，这是非常政治和非常敏感的问题，而他无法在他的这个层级上上解决欧盟与英国的歧见。

协议已成定局？

英国的天空新闻台报道称，双方已针对协议达成共识，但英国政府的欧盟事务顾问弗罗斯特 (David Frost)的助手告诉德国之声，英国的脱欧团队「仍在谈判中」。

英国政府发言人拒绝评论哪些问题是有待解决的。熟知巴尼耶的消息人士向德国之声表示，双方对防止不公平竞争的规则以及如何对交易进行监管已经达成基本共识。

欧盟官员担忧，如果双方未能在1月1日的最后期限前达成协议，目前还不清楚欧盟与英国会在最终协议出炉前，透过什么条件进行贸易。过去几天，英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 和欧盟委员会主席冯德莱恩( Ursula von der Leyen)一直在进行电话联系，寻求解除谈判障碍。

欧盟与英国企业都在呼吁双方达成协议，以节省数百亿的成本。如果双方无法达成 「脱欧」后的协议，这将导致英国与欧盟的边界在2021年开始时出现更多混乱，届时双方的新关税将制造其他贸易障碍。

德国外长马斯 (Heiko Maas)表示，整个脱欧过程将使欧盟公民认识到加入该集团的好处。他在回应德国之声书面提问时表示：「我认为很多人把身为欧盟成员国的好处视为理所当然，因为他们已经习惯了。但脱欧让人们清楚地看到了身处欧盟所能享受的好处。他们能有迁徙自由，享受自由贸易，也可以在任何地方生活，学习或工作。目前，我真的没有看到大多数国家愿意放弃这些利益。」

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