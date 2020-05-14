欧盟外交官批评中国:不要借紧急医疗援助搞政治

（德国之声中文网）欧盟首席外交官约瑟普•博雷尔（Josep Borrell）表示，中国没有和欧洲共享对人权、网络安全或海洋法的尊重。

博雷尔在几家欧洲报纸同时发表的一篇评论文章中表达了上述观点。近段时间，中欧关系备受批评，布鲁塞尔两次被指控屈服于来自北京的压力。

"发展和超级大国的关系对欧盟绝非易事。" 这位来自西班牙的外交官写道："中国也不例外。而且，中国对分歧往往并不感到脸红。但是，我们欧洲人应该维持必要的集体自律。"

习近平领导下的中国在国际事务上立场强硬，欧盟一直在艰难应对。

一些欧盟国家主张采取强硬路线，但另一些国家则要求谨慎行事。中国利用其庞大的"一带一路"基础设施项目的投资来笼络关系，尤其东欧国家。

博雷尔在文章中回顾了去年发表的一份欧盟战略文件，该文件将中国定义为"促进另类治理模式的系统性竞争对手"和经济竞争者，同时也是"与欧盟有着紧密联系的共同目标的合作伙伴"。

来自西班牙的欧盟首席外交官Josep Borrell写道："发展和超级大国的关系对欧盟绝非易事。"

欧洲的低调 中国的高调

新冠病毒大流行加剧了欧盟的困难。在疫情于中国爆发的初期，欧洲低调地向中国提供了帮助。但是，当危机的焦点转移到欧洲时，欧盟惊讶地发现中国大肆宣扬对欧盟提供口罩及其它防护设施，而欧盟则被指责做得太少。

博雷尔批评北京说，在疫情危机中避免"紧急医疗援助政治化"至关重要，并敦促欧盟国家不要天真。

博雷尔写道："我们应该基于中国战略意图和欧盟共同利益进行现实评估，共同前进。"

在此之前，欧盟驻华代表被批评屈从于中国的压力，对刊登在《中国日报》的文章进行审查，删除了有关新冠疫情最初在中国爆发的内容。

本月初，舆论批评，在受到中国的施压之后，欧盟驻对外行动署（EAAS）在一份报告中故意将中国政府隐瞒疫情真相的情况进行了轻描淡写的处理。

张平/任琛 （法新社）