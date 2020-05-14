 欧盟外交官批评中国:不要借紧急医疗援助搞政治 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2020

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时政风云

欧盟外交官批评中国:不要借紧急医疗援助搞政治

中欧关系近期备受批评，布鲁塞尔两次被指控屈服于来自北京的压力。如今，欧盟首席外交官约瑟普•博雷尔撰文强硬批评中国，援引欧盟说法将中国定义为“促进另类治理模式的系统性竞争对手”。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

不仅是中美关系 新冠期间中欧关系也备受考验（资料图片）

DW.COM

对欧盟来说，一直难以找到针对北京的共同路线。德国之声专栏作者弗兰克·泽林（Frank Sieren）认为，新冠危机并没有使欧盟的这一努力变得更容易，即将担任欧盟轮值主席国的德国将面临挑战。 (09.05.2020)

全球抗疫中如何保持合作？美中对峙下如何找到自己的立场？在欧中建交45周年之际，欧盟面对棘手问题。而一篇由28位欧盟大使联署的文章，在中国官媒发表时却被“删去若干字”。 (07.05.2020)

在新冠危机中受重创的欧洲驻华企业，如今已经快慢不一的进入了恢复的过程。但疫情中高涨的民族主义和对外企雇员及家属的管制，是如今欧洲企业面临的一大难题。欧盟驻华商会会长伍德克表示，中国当局的许多做法，实际上极大削弱了自身的软实力。 (07.05.2020)

德语报刊关注欧盟大使在中国官媒发表文章时遭遇审查的消息，并认为这只是中国“在新冠危机下进一步扩大权力”的一个例子。 (08.05.2020)

中国外交官在海外显露锋芒，为企业利益和政府宣传主动出击，在《商报》看来到最后会“搬起石头砸自己的脚”。而欧盟如何在对华关系中拿捏好立场和原则，则是《威悉河信使报》关注的话题。 (13.05.2020)

（德国之声中文网）欧盟首席外交官约瑟普•博雷尔（Josep Borrell）表示，中国没有和欧洲共享对人权、网络安全或海洋法的尊重。

博雷尔在几家欧洲报纸同时发表的一篇评论文章中表达了上述观点。近段时间，中欧关系备受批评，布鲁塞尔两次被指控屈服于来自北京的压力。

"发展和超级大国的关系对欧盟绝非易事。" 这位来自西班牙的外交官写道："中国也不例外。而且，中国对分歧往往并不感到脸红。但是，我们欧洲人应该维持必要的集体自律。"

习近平领导下的中国在国际事务上立场强硬，欧盟一直在艰难应对。

一些欧盟国家主张采取强硬路线，但另一些国家则要求谨慎行事。中国利用其庞大的"一带一路"基础设施项目的投资来笼络关系，尤其东欧国家。

博雷尔在文章中回顾了去年发表的一份欧盟战略文件，该文件将中国定义为"促进另类治理模式的系统性竞争对手"和经济竞争者，同时也是"与欧盟有着紧密联系的共同目标的合作伙伴"。

Kroatien Treffen EU-Außenminister in Zagreb Josep Borrell (Getty Images/AFP/D. Sencar)

来自西班牙的欧盟首席外交官Josep Borrell写道："发展和超级大国的关系对欧盟绝非易事。"

欧洲的低调  中国的高调

新冠病毒大流行加剧了欧盟的困难。在疫情于中国爆发的初期，欧洲低调地向中国提供了帮助。但是，当危机的焦点转移到欧洲时，欧盟惊讶地发现中国大肆宣扬对欧盟提供口罩及其它防护设施，而欧盟则被指责做得太少。

博雷尔批评北京说，在疫情危机中避免"紧急医疗援助政治化"至关重要，并敦促欧盟国家不要天真。

博雷尔写道："我们应该基于中国战略意图和欧盟共同利益进行现实评估，共同前进。"

在此之前，欧盟驻华代表被批评屈从于中国的压力，对刊登在《中国日报》的文章进行审查，删除了有关新冠疫情最初在中国爆发的内容。

本月初，舆论批评，在受到中国的施压之后，欧盟驻对外行动署（EAAS）在一份报告中故意将中国政府隐瞒疫情真相的情况进行了轻描淡写的处理。

张平/任琛 （法新社）

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