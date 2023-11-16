欧盟外交代表呼吁以色列“不要被愤怒吞噬”

（德国之声中文网）在抗击极端恐怖组织哈马斯的战争中，欧盟外交事务高级代表博雷利（Josep Borrell）呼吁以色列，不要“被愤怒吞噬”。

博雷利是在以色列外长科恩（Eli Cohen）陪同下参观贝埃里基布兹时做出这一表态的，在10月7日哈马斯发起的恐怖袭击中，这个以色列社区是主要的袭击目标之一。博雷利说：“我可以理解你们的愤怒，但是请允许我请求你们，不要被愤怒所吞噬。我认为这是以色列最好的朋友可以告诉你们的。”

他还强调了欧盟与以色列的团结，以及该国在国际法框架内进行自我防卫的权利。

为何欧盟无法在以哈停火议题上达成一致？

“但是捍卫以色列是一回事，照顾有困难的人是另一回事”，博雷利指出，“正因为如此，欧盟在支持以色列自卫权的同时，也呼吁提供人道主义援助，包括为加沙的人民提供食物、水、燃料和安全保护。”

死亡和绝望 加沙人别无选择

据法新社报道，博雷利也呼吁立即无条件释放在哈马斯恐袭行动中被绑架的人质。

平民伤亡不能被视为“附带损失”

联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Türk）表示，在以色列-哈马斯战争中，已经存在“对于多次严重违反国际人道主义法律的极其严重的指控”。

结束对中东的访问之后，图尔克在日内瓦举行的非正式报告会上对联合国会员国表示，需要对违反行为进行“严格调查和全面问责”。

他在会上还表示，显然在交战双方，“都有一些人认为杀害平民要么是可以接收的附带损失，要么是可以蓄意利用的战争武器”。

安理会决议：加沙地带立即实施“人道暂停”

图尔克强调，杀害非战斗人员是一场人权危机，代表着人道主义价值观的崩塌。“这么多的平民被杀害，这不能被视为附带损失。不管在基布兹，在难民营，还是在医院，都不可以。”

以色列国防部提供的加沙城希法医院照片

这位联合国人权事务高级专员还指出，由于燃料供应枯竭导致各种基本服务的崩溃，加沙地带的居民面临艰难处境。

“传染病的大规模爆发和饥荒看起来已经是不可避免了”，图尔克说。

以色列：“不能在加沙留下真空”

在接受英国《金融时报》采访时，以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）谈到了加沙地带未来的安全局势，并强调以色列不能单纯地撤出该地区。

“如果我们撤退了，那么谁会接手呢？我们不能留下真空。必须要考虑未来的机制是什么；现在已经有很多想法被提了出来”，赫尔佐格说，“为了防止恐怖主义卷土重来，我们必须拥有非常强大的力量，确保其足以应对局面，不会让恐怖袭击再次发生。”

上个星期以色列总理内塔尼亚胡也在接收ABC新闻采访时说，以色列将会对加沙地带承担“无限期”的安全责任。

10月7日，伊斯兰极端组织哈马斯对以色列发动了大规模的恐怖袭击，导致至少1200人死亡。随后以色列正式对哈马斯宣战，并对加沙地带的哈马斯目标实施了轰炸。当地由哈马斯控制的卫生部门称，已经有大约11500名巴勒斯坦人遇难，其中包括大量妇女和儿童。



（美联社、路透社、法新社）

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