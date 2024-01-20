欧盟外交代表博雷利：以色列曾助哈马斯创建

（德国之声中文网）自从激进派伊斯兰武装分子哈马斯去年10月7日对以色列发动突袭后，以色列当局展开大规模反击，以哈战争一发不可收拾。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（Josep Borrell）1月19日在西班牙瓦拉杜立德大学获颁荣誉博士的演说中表示，「我们认为，必须从外部执行『两国方案』才能实现和平。尽管我坚持认为，以色列重申拒绝（这一解决方案），并且为达到阻挠目的，他们自己甚至创建了哈马斯。」

博雷利：若不干预 仇恨将世代相传

博雷利补充说，「哈马斯曾得到以色列当局的资助，以试图削弱由法塔赫组织掌权的巴勒斯坦自治政府。」他也强调，「如果我们不采取强有力的干预措施，螺旋式上升的仇恨和暴力将世代相传，从一场葬礼到另一场葬礼，因为今天在加沙播下的仇恨种子正在萌芽茁壮。」

内坦尼雅胡重申反对两国方案

「两国方案」主张在巴勒斯坦地区建立一个属于阿拉伯民族的巴勒斯坦国，但以色列总理内坦尼雅胡近日重申反对该方案。

内坦尼雅胡周四在一场新闻发布会上称已告知美国，反对华盛顿把巴勒斯坦人建国作为以哈战争的战后解决方案之一。他还表示，在任何未来的安排中，以色列都需要控制约旦以西的所有土地；同时强调身为总理，需有能力向盟友说不。

美国总统拜登周五称，在他和内坦尼雅胡通电话时，也讨论了建立巴勒斯坦国作为可能解决方案。拜登向记者表示，内坦尼雅胡并未反对所有的「两国方案」，这其中有多种类型的可能性。

内坦尼雅胡等否认曾经资助哈马斯

哈马斯成立于20世纪80年代，有批评者称以色列政府在哈马斯成立初期曾为其提供资金，以建立与法塔赫抗衡的力量，但包含内坦尼雅胡在内的人都否认这些说法。

欧盟、美国、德国和其他一些国家将哈马斯列为恐怖组织，该组织也不承认以色列的生存权。与哈马斯相比，目前统治约旦河西岸的法塔赫被认为是巴勒斯坦人更温和的政治选择，而哈马斯在2007年两派交战后控制加沙。

以哈陷僵局 以总理内塔尼亚胡支持率低迷

以色列人民、前参谋长不满

在以色列，人们对于内坦尼雅胡在解救人质方面有着诸多不满。据以色列媒体报导，约300人于周五深夜聚集在内坦尼雅胡家门前，指责他在将把人质从哈马斯手中带回家这一方面做得不够。

此外，以色列国防军前参谋长艾森科特（Gadi Eisenkot）也指责内坦尼雅胡「贩售幻想」，认为通过军事压力可以解救仍被扣押在加沙的100多名人质。他的儿子去年12月在加沙地带的战斗中丧生，最近艾森科特在一个以色列电视节目中说：「我们必须意识到，如果不达成协议，就不可能在不久的将来让人质活着回来。 」

（综合报导）

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