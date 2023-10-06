欧盟外交与安全事务高级代表博雷利下周访华

（德国之声中文网）据法新社援引一名欧盟官员表示，欧盟外交与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利（Josep Borrell）将于10月12日至14日访问中国。

博雷利原定今年4月中旬访华，但因新冠检测呈阳性而推迟。之后，他计划7月访问中国，但此行在最后一刻被中国政府取消。

据欧盟官员的消息，博雷利将与中国外长王毅"讨论双边关系及外交和安全政策问题"。

如何"去风险"

欧盟目前正在推进继续与中国保持经贸关系，同时减少对华依赖的政策。欧委会主席冯德莱恩将这一政策定义为"去风险"，而非和中国脱钩。在今年6月欧盟峰会发表的联合声明中，"去风险"的概念正式登场，成为欧盟对华战略的一个指导方针。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



在本周五（10月6日）开幕的欧盟秋季峰会上，制定一项去风险并且确保经济安全的战略将是一个重要议题。其中涉及限制欧盟对某些战略产品的依赖，例如电动车电池所用的锂或风电汽轮机组中所用的稀土。中国目前处理和生产全球60%的锂和90%的稀土元素。欧盟希望在2030年前推动关键原材料需求的内部开采、回收和处理，确保没有任何第三国提供的关键矿物质超过65%。

10月3日，欧盟公布十大关键技术清单。其中半导体、人工智能、量子计算和生物技术被确定为四个对欧洲经济安全构成严重威胁的关键技术领域。欧委会建议成员国与委员会一起在今年年底前初步对这四个领域进行集体风险评估。尽管欧盟没有点名去风险化措施针对哪个国家，但普遍认为欧盟主要是为防范中国和俄罗斯。

对中国电动车的反补贴调查及俄乌战争

据法新社报道，有关去风险的问题可能会是博雷尔与中国官员讨论的核心。此外，博雷利和中国官员的讨论可能还将涉及欧盟近期出台的对中国政府涉嫌补贴中国电动汽车制造商展开调查的决定。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

欧盟已于10月4日正式启动对中国纯电动载人汽车的反补贴调查。按照欧盟规定，调查启动后必须在13个月内完成，欧盟可在调查启动后9个月内施加临时性反补贴关税。中方对欧盟此举表示强烈不满，称欧方拟采取的调查措施是以"公平贸易"为名行保护自身产业之实，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响。

博雷利可能还将与中方讨论乌克兰战争问题。尽管中国试图将自己定位为中立方，但却为国际上日益孤立的俄罗斯提供外交和金融生命线。欧盟一直对北京的这一立场持批评态度。欧盟贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)上个月访华期间表示，北京对俄乌战争的立场正在影响该国的形象。

(法新社等）

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