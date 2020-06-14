欧盟在华企业：需求锐减、前景暗淡

（德国之声中文网）因新冠危机和美中贸易战导致经济疲弱，欧洲在华企业未来前景不明。欧盟驻华商会副会长夏澜（Charlotte Roule）本周在北京介绍对在华欧企经营气候年度问卷调查结果时表示，虽因中国扼制住了新冠肺炎Covid-19，在华欧企基本恢复正常运作，但它们是"在黑暗中摸索"，不确定性如此之高，"为数代人以来所仅见"，"供应链断裂，需求锐减、前景暗淡"。她指出，在危机中，中国政府尤其倚重国企，外企和私企受到排挤。这位欧盟驻华商会副主席对记者表示，中国市场正走

向"一种经济两种制度"的模式：一方面，存在着一种较为公开、公正、治理良好的体系；另一方面则存在着国企以"令人警惕的速度"购得更多股权的行业。

让欧企最忧虑的是中国经济降温。今年第一季度，中国经济增长率只有6.8%；列第二位的是延续了2年的美中贸易战。

问卷调查结果显示，让欧企头疼的另一大原因是全球景气疲弱、工资成本增加、中国国内模糊不清的相关法规。中国私企或不守常规的市场玩家带来的不断增加的竞争压力也让欧企头痛。经营恢复正常后，不仅供应链中断，旅行限制也成为问题，专业人员几乎无法到中国来。出于对境外输入性传染的忧虑，中国目前不给外国人签发普通入境签证。

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众欧企寄希望于欧中双方目前正致力于达成的投资保护协定，期待该协定能让中国市场更为开放、少一些歧视、审批及颁发许可证程序更透明。夏澜副会长表示，尽管发生新冠危机、原定9月份在莱比锡召开的欧中峰会取消，相关谈判仍经由视频方式继续举行。夏澜说，"我们非常希望达成一个有意义的投资协定"。她强调，若达不成这么一个协定，则宁缺勿滥。

夏澜副会长说，即使这会是一种相当大的挑战，但人们仍希望，至年底能完成该协定。她同时强调，为达成一项有效的协议，不妨等待更长一些时间。不过，欧盟首席外交代表博雷利（Josep Borrel）此前一天在布鲁塞尔对迄今的谈判进程表失望。他指责中方缺乏达成共识意愿、尤其在市场准入、相互关系和统一框架条件等领域违背协议。

德国工业联合会首席执行官朗（Joachim Lang）表示，"此间，欧盟委员会与各成员国一起明显加大对北京施压，敦促更快开放市场"，"在中国，对外企的市场准入屏障仍很高。"

有关营商气候的问卷调查已于二月份进行，不过，商会专家们透露，经由对企业的追加询问，该问卷调查的结论能反映出迅速发展的危机下的新情况。劳莱副会长指出，结论显示，某些趋势，尤其是国企地位加强的趋势更加尖锐。

在今年3月进行的对德国、意大利、奥地利和法国在华商会的后续问卷调查结果还表明，因新冠危机，三分之二至四分之三成员企业的营收预期将减少10%以上。

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凝炼/叶宣（德新社、路透社）