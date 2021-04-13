欧盟国家同意引入新冠疫苗接种证

（德国之声中文网）欧盟司法委员赖恩德斯（Didier Reynders）推文欢迎欧盟27国大使达成这一协议。他表示，现在必须经由与欧盟议会的谈判，敲定文本，然后，欧盟各机构之间协商细节，争取从今夏起实施。

俗称的这一“绿色证书”应提供持有者是否仍会传播新冠病毒、或至少是传播可能性有多大的信息。除疫苗接种信息外，证书中还应包括检测结果以及持有者是否曾经感染新冠的信息。对持证旅行者而言，如果符合有关条件，可免于强制性的检测及隔离。

对于高度依赖旅游业的欧盟成员国来说，这一点至关重要。目前，希腊、塞浦路斯和其它若干国家已先期实施本国解决方案。鉴于此，欧盟委员会遂致力于推动一项共同解决方案。欧盟所建议的条例将责成各成员国有关当局应公民的要求向其开具上述证明。

便利条件各国自己定

至于取消哪些限制、该证书是否允许有更多便利，由各成员国自行决定。此外，各国亦可自行决定，是否认可某些国家批准而在整个欧盟未予批准的疫苗——比如俄罗斯的“卫星五号”。

德国现有的纸质疫苗接种手册

不过，全部27个成员国均承诺，认可其它成员国的疫苗接种证书，并据此给予同样权利。依据现有设想，疫苗接种证书不应成为在欧盟境内旅行的先决条件，而仅为便利过境，而且该证书只适用于新冠大流行期。

证书的核心由一数字可读条码构成，可用于检索相关信息。欧委会正着手建构一共同平台，作为国别应用的框架。为加快出台，欧委会和各国主管部门已就技术问题展开磋商。

5月份即有应用软件？

欧盟规划的数字疫苗接种卡暑假前也要在德国推出。联邦卫生部称，目标是在5月中旬至6月底之间即出台该应用。一旦项目启动，新冠疫苗接种者分别从接种中心或诊所获得一份数字版或打印版接种证书，然后，将该证书扫描到一个专门的应用中，并在那里管理。现行的新冠预警应用亦可用于此目的。

此外，在现有的纸质疫苗接种手册上仍可录入接种情况。另一应用软件将可检验证书真伪。为此，除数字版外，也可使用打印件。

目前，德国政府还在制备一程序，使已完成疫苗接种者能补领证书。联邦政府也在讨论新冠感染康复者是否也应被视为已具备免疫力。政府方面称，此问题取决于研究结果。

根据欧盟官方文件所示，数字疫苗接种护照将由美国科技公司IBM牵头，在德国开发。参与该项目的还有位于科隆的初创企业Ubirch、施瓦本地区的IT服务供应商Bechtle以及由10家公共机构IT服务部门联手组成的Govdigital。

凝炼／叶宣（德新社，路透社）

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