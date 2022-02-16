欧盟囤积并销毁数千万剂新冠疫苗

（德国之声中文网）有约 100 个团体成员的"人民疫苗联盟"（People's Vaccine Alliance）批评说，至本月底，欧盟各成员国将销毁总共 5500 万剂 COVID-19 疫苗。比赠予非洲国家的 3000 万剂多出 2500 万。

该组织指出，欧盟各国政府从一开始就囤积疫苗，直至疫苗过期失效，欧盟出口的疫苗中只有 8% 用于非洲大陆，而德国的数字则更低。

非洲大陆极其缺乏疫苗。据乐施会提供的数字，到目前为止，只有 11% 的非州人口接种了两次，为 1.51 亿人；欧盟则已有 2.04 亿人施打过加强针。涉及非洲，活动人士警告说，疫苗短缺意味着无限期延长大瘟疫流行，并增加新病毒变种风险。

鉴于以上数字，"人民疫苗联盟"表示，向发展中国家分发疫苗的国际疫苗接种倡议 Covax事实上已经失败。该组织强调，必须开放疫苗专利和生产许可，使本地生产成为可能，而不是依赖国际分发疫苗机制。

这一非政府组织联盟表示，欧盟目前是世界上最大的疫苗出口方，且一直强调与非洲的伙伴关系，但疫苗定价却全由致力于实现利润最大化的制药商们决定。

向世界贸易组织提出的专利开放申请已有一年半之久。几乎所有新兴国家和发展中国家以及世卫组织和美国都支持该申请，但包括德国在内的多个欧盟国家迄今反对。

乐施会就此表示，德国新联邦政府必须放弃对专利开放的阻挠态度，停止将制药公司的利润利益置于非洲人民的生命之上。该组织德国分部负责人施维特纳（Pia Schwertner）强调， "疫苗的开发得到公共资金资助，理应让世界分享技术，以使所有合格的制造商都有权生产疫苗。"

（德新社）

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