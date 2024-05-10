欧盟商会调查：在华企业市场信心持续下降

中国2023年初重新开放后，并未出现预期的经济强势反弹。欧洲企业在华营商更困难，除中国内需疲弱之外，有关优先本土企业或者不清晰的规定，也增加了不确定性。半数受访企业计划削减成本，其中包括通过裁员。

（德国之声中文网）超过500家在华欧洲企业参加了这次调查。其中，计划扩张在华业务的企业降至42%，为历史新低。

欧盟商会周五（5月10日）发布的2024商业信心调查 显示，中国经济放缓，以及中国优先本国企业或者模棱两可的规定，增加了在华欧洲企业的不确定性。

欧盟在华商会主席彦辞（Jens Eskelund）表示，企业开始意识到，竞争以及需求低迷可能会长期存在。

超过三分之一受访企业表示观察到产能过剩

中国政府采取措施促进消费，然而，由于就业市场低迷，消费者信心不足。尽管今年头三个月，中国经济增长达到超预期的5.3%，但这主要来自政府对基础设施、工厂和设备的投资。而对工业--包括光伏以及电动汽车--的大举投资则导致激烈的价格战。超过三分之一的受访者表示，在本行业观察到产能过剩。

欧盟商会主席彦辞说，外国企业需要的是中国本土需要的增长，而不是制造业产能的上升。"对外企来说，重要的不一定是GDP的数值--不管是5.3%还是多少，而是GDP的组成。"

他同时表示，企业并非放弃中国，而是开始看到其它国家崭露头角，成为中国须严肃对待的竞争者。

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半数受访企业计划削减成本 其中包括裁员

欧盟商会这份调查写道，尽管中国2023年初重迎开放，但市场信心呈持续下降趋势。

调查写道，与预期不同，中国经济并未实现强势反弹，相反，在华欧洲企业面临更多不确定性。中国内需疲软、产能过剩加剧以及房地产困境持续等结构性问题，市场准入、监管壁垒等障碍，阻碍在华欧洲企业的发展。

尽管一项积极结果是，45%的受访企业认为所在行业得到放开，这一比例有所增加，但68%的企业表示营商难度增加，为最高纪录。

半数以上的企业把中国经济放缓列为三大挑战之一，这一比例显著增加。

此外，中国政府发出混杂的信号，一方面寻求经济发展，一方面又收紧与安全相关的法规。

调查写道，在华企业的应对措施，可能加剧中国经济的负面循环。52%的受访企业计划削减成本，其中约四分之一将通过裁员来实现。

（美联社、德新社、中国欧盟商会）

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