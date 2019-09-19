欧盟商会：中国正在陷入危机 国企必须改革

（德国之声中文网）中国的经济增长正在达到极限，必须对其不断膨胀的国有经济进行改革。周二（9月24日），中国欧盟商会其2019年年度报告中呼吁为国营和私营公司创造平等的竞争环境。文件指出，经济自由化符合中国的自身利益，其未来也影响着欧洲企业的发展。欧盟商会主席武特克（Jörg Wuttke）发表年度报告时表示："中国现在正陷入一场经济危机。"

企业和地方政府债台高筑以及中国社会的人口老龄化加大了下行压力。欧盟商会主席认为美中之间的贸易战不会快速找到解决方案。疲软的中国经济给欧洲公司造成影响，加剧了投资者的不确定性。其客户的出口业务只会越来越艰难，从美国进口货物的价格也会更高。

武特克警告提防全球第二大经济体与世界其他地区脱钩。此外，欧盟商会的立场文件还对中国国有领域的再次扩大持批评态度。文件指出，金融业以外的国营公司数量已经增加到167000家，占经济产出的52％。在截至2017年的10年中，国营企业的债务增加了三倍。 武特克说："它们已经成为负担而不是补充"。其利润率已经从原来的6.7%下滑到2.6%。

武特克认为，这些问题及其解决方案都显而易见：在中国国营企业占主导地位的东北地区，现在正濒临经济衰退的边缘。而在中国的南方，私有企业在蓬勃发展。欧盟商会的立场文件指出，如果不动手对国有企业进行改革，推动经济自由化，臃肿和效率低的国营领域将成为市场的负担，导致国家走下坡路。

中国改革开放之初，私人企业的发展受到鼓励，国营经济被排挤到次要地位。武特克说，但是最近几年来，国营企业重新复兴，这背后隐藏的是人们对私有化会野蛮横行的担忧，希望拥有更多的监控和稳定。由于获得政府的隐形担保，国家银行始终偏向国营企业。据中国欧盟商会公布的消息，银行将80%的贷款都发放给了国营企业。

中国欧盟商会的立场文件敦促对国营和包括外国企业在内的私营公司一视同仁。文件指出，"如果在创造平等竞争环境方面取得重大进展并实现公平竞争，中国可以大大减轻市场畸形发展的压力。"

欧盟商会的立场文件还指出，在中国的欧洲公司非常关注中国经济的健康发展。商会主席武特克说："今天我们比以前更加依赖中国。" 从前，遇到危机时中国政界领导人总是能够找到解决方案。但问题是"他们现在是否有进行改革的政治力量？"武特克担心，由于美国总统特朗普现在贸易争端中挑战中国，因此中国现在不太可能开始进行必要的改革。

李京慧/洪沙 （德新社）