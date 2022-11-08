欧盟商会：中国参股汉堡港利于德国经济

（德国之声中文网）欧盟商会主席伍德克(Jörg Wuttke)认为，中资集团入股汉堡港给德国经济带来益处。接受德国媒体Table.Media采访时他表示：“这样一来产品能够得到更有效地处理，通过汉堡港交易，而不是其他港口，这有益于德国经济。”

针对中资入股汉堡港集装箱码头不乏反对的声音。伍德克觉得，不要乱说不吉利的话，招来不幸。

德国内阁上周批准了相关投资案，不过这是一个缩水版的入股方案。中方中远集团的参股份额从此前的35%降至24.9%，影响力减少、没有否决权。

伍德克也谈及了德国联邦总理肖尔茨访问中国，他将会在11月4日将前往中国访问。伍德克说：“这绝对是明智之举，非常明智。很重要。许多事情在私下里讨论要比在大场合讨论好得多。”

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

与此同时，肖尔茨所在的德国社民党的主席克林拜尔（ Lars Klingbeil ）发出警告，不要让中国参与到德国和欧洲安全相关的经济部门。克林拜尔周日（10月30日）参加青年党代会时说：“在涉及到欧洲安全或主权可能受到威胁时，必须将中国排除在外。在数字化、关键的基础设施、人工智能领域、大数据、量子计算这些领域，不能让中国参与其中。“

克林拜尔认为，社民党也需要清楚地了解中国侵犯人权的情况。他说："中国已经改变了。多年来显而易见的侵犯人权状况变得更加严峻……社民党决不能保持沉默。“

一个德国经济界代表团会随同肖尔茨此次短暂的中国之行。他将是新冠疫情以来西方七国集团首位访华的国家领导人。

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(德新社等)

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