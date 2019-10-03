欧盟和日本协议阻击中国“一带一路”？

（德国之声中文网）去年已经签署了自由贸易协定的欧盟和日本，同意在交通、能源和数字化等领域建立基础设施，以改善欧洲与亚洲之间的连通。

欧日基础建设协议是什么？

该协议是旨在加强两个地区之间经济和文化合作的欧盟庞大计划的一部分。这些基础设施建设将获得欧盟担保基金600亿欧元的支持。欧盟表示，该基金将用于吸引开发银行和私人投资者的进一步投资。

欧盟为什么要寻求与亚洲更好的连接？

欧盟和亚洲是重要的贸易伙伴，年度贸易额达到1.6万亿欧元。这两个地区经济总值占全世界的60％以上。亚洲国家占世界人口的60％，欧盟正在寻求加深二者之间的联系。据估计，按照目前的增长速度，在未来几十年中，亚洲每年基础设施建设投入就需要1.3万亿欧元。亚洲筹集如此庞大的资金并不容易，欧盟认为它在欧洲一体化方面的经验正好派上用场。据英国《金融时报》报道，推动亚洲建设也是欧盟更广泛计划的一部分，该计划将以其贸易、援助和投资中的经济元素，实现战略性外交政策目标。

日本希望得到什么？

日本是亚洲经济超级大国，它对中国日益增长的经济和政治影响感到担忧，希望通过投资获得新的盟友。日本是亚洲最大的捐助国，也是东南亚基础设施项目的最大借贷国，为此提供了数千亿美元的贷款资金。但是，中国的"一带一路"（也称为"新丝绸之路"）让日本的努力相当艰难。日本还希望推广其"自由开放的印度太平洋战略"的构想，而这一战略正受到中国海洋军事力量的威胁。在这些方面，日本都可以通过与欧盟合作获得帮助。

欧盟与日本之间的协议与中国"一带一路"有什么关系？

欧盟和日本都避免在协议签署过程中提及中国或"一带一路"项目。但是，双方领导人的讲话和某些条款有所涉及。日本首相安倍晋三和欧盟委员会主席容克强调指出，项目必须在财政和环境方面具有可持续性，提供"基于规则的连接"，促进"自由和开放"的贸易以及"互利互惠"的关系。

中国"一带一路"因在亚洲和巴尔干国家催生了"白象"项目造成巨额债务陷阱而遭受批评，同时被指责对穷国进行掠夺性贷款。"一带一路"得到了包括欧洲许多国家在内的一百多个国家的认可，但也有人担心中国主导的项目不能满足环境生态标准。批评者还认为，"一带一路"目标在于让中国继续维持其作为全球制造业的主导地位。

欧盟和日本将各自承担哪些项目？

双方在具体项目上仍未细化。一位欧盟官员告诉《金融时报》记者，此次合作可能包括欧盟资助绘制非洲维修道路地图的日本公司，以及日本资助将可能在东南亚进行投资的欧洲可再生能源公司。