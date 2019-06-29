 欧盟和南美“南共市”自贸协定谈判完成 | 经济纵横 | DW | 29.06.2019

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经济纵横

欧盟和南美“南共市”自贸协定谈判完成

欧盟和南美洲国家的南方共同市场（MERCOSUR）已经就自由贸易协定草案达成一致意见。双方为此谈判了近20年时间。

Symbolbild Freihandel (picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

欧盟和南美洲各国最新达成的自贸协定意味着世界上最大的自由贸易地区产生

（德国之声中文网）欧盟委员会主席容克周五表示，经过近20年的会谈后，欧盟和四个南美洲国家--阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭组成的南方共同市场已就起草自由贸易协定达成一致意见。

欧盟委员会主席容克说，这项具有历史意义的协定"释放出强烈信号"，称其为"欧盟有史以来最大的贸易协定"。

从周三开始，双方代表一直在布鲁塞尔对条约的词句进行最后修改。自2000年以来，为了这个结果，双方进行了总共39轮谈判。

特朗普当选美国总统之后，贸易保护主义抬头，促进了该谈判加紧进行。欧盟与美国的谈判受阻，于是另寻贸易伙伴关系。最近，欧盟与加拿大、墨西哥和日本也签署了贸易协定。

历史意义

正在日本参加G20峰会的巴西总统博尔索纳罗通过推特表述了该协定的历史意义， "这将是有史以来最重要的贸易协定之一，它将为我们的经济带来巨大利益。"

欧盟贸易专员西莉亚•马姆斯特罗姆(Cecilia Malmstrom)称促成该协定的最后达成是她的首要任务。该协定必须得到欧洲议会和各个成员国的批准。

对此可能存在争议。一些国家比如法国，担心南欧牛肉泛滥于欧洲市场。在新的欧洲议会中占据主导地位的环保组织，也疑虑该协定可能会加剧南美洲的森林采伐。

张平/ 任琛（法新社、路透社）

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