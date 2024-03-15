欧盟和北约：俄大选既不自由也不公平

（德国之声中文网）俄罗斯总统选举已经开始投票。在其全国投票站开放前一天，欧盟和北约均表示，俄罗斯总统选举既不自由也不公平。

欧盟发言人斯塔诺（Peter Stano）说：“从俄罗斯现任政府如何准备和组织投票的过往记录，我们就能知道这场选举将会是什么样子。”

斯塔诺说：“很难预测这将是一次自由、公正和民主的选举，俄罗斯人民将真正拥有选择权。”

北约秘书长斯托尔滕贝格指出，俄罗斯没有可以存活的反对派或新闻自由。

他说：“我们已经知道，反对派政治家被关进监狱，一些人被杀害，许多人流亡海外，实际上还有一些试图登记参选的人被剥夺了这一权利。”

当局警告不要举行示威活动

俄罗斯总统选举在本周末进行，为期三天（3月15日至17日）。

俄罗斯总统普京将与克里姆林宫批准的三名候选人对决。没有真正的反对党候选人获准参选。

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预计选举结果将让普京再次执政六年，这将使他的总任期超过自叶卡捷琳娜大帝以来的任何一位俄罗斯统治者。





叶卡捷琳堡的选举官员正在布置投票站

著名反对党领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）上个月在服刑的监狱中去世，他的妻子纳瓦尔娜亚（Yulia Navalnaya）呼吁在投票站举行抗议活动。

俄罗斯当局警告不要举行任何示威活动。

莫斯科检察官在Telegram上说：“根据现行法律，组织和参与此类群体性活动将受到惩罚。”

乌克兰被占领地区的胁迫投票

虽然俄罗斯的投票周五才开始，但其去年吞并的乌克兰四个地区的投票已于周四开始。

据报道，生活在俄罗斯占领下的乌克兰人被胁迫投票，莫斯科敦促乌克兰人投票“支持他们的总统”，并“参与我们国家的未来”。

俄罗斯当局派出了许多流动投票站，有的就在人们家门口，声称这样投票更安全。



部分被俄罗斯占领的顿涅茨克州马里乌波尔市的乌克兰市长博伊琴科（Vadym Boychenko）形容俄罗斯在“废墟中进行选举”。

他通报说，一名妇女拿着投票箱出现在他邻居的公寓里，“由两名拿着机关枪的车臣军人陪同”，并明确表示投票不是可选的。

华盛顿欧洲政策分析中心主任格林（Sam Greene）说：“选举是军事占领和战争本身的延伸……而不是民主选举权的行使。”

欧盟表示不会承认自开战以来乌克兰被俄罗斯占领的四个地区举行的投票结果

欧盟表示不会承认这四个地区的投票结果。斯托尔滕贝格说：“俄罗斯试图在乌克兰被占领地区组织的任何选举都是完全非法的，违反了国际法。”

在投票前，乌克兰加强了对俄罗斯边境地区的空中反击。

周四，对别尔哥罗德的袭击造成至少两人死亡。而俄罗斯国民警卫队表示，他们也在库尔斯克击退了亲乌克兰民兵的进攻。



（法新社、美联社）

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