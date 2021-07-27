 欧盟呼吁美国取消对欧洲旅行者入境禁令  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2021

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时政风云

欧盟呼吁美国取消对欧洲旅行者入境禁令 

欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁美国允许欧洲旅行者入境。由于担心具有高度传染性的德尔塔变异毒株的传播，美国仍然维持着禁令。 

England Einführung der Covid-Impfstoffpässe

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩周三（8月4日）呼吁美国允许欧洲旅行者入境。 

自6月以来，欧盟已建议27个成员国允许来自美国的旅客入境。但是，美国对欧洲旅行者仍维持着入境禁令。 

冯德莱恩周三告诉德国媒体RND："我们坚持具有可比较性的对双方都适用的规定。" 

"我们正在与美国朋友联系，必须尽快解决这个问题，"她说，"决不能让它拖上几个星期。" 

美国和欧盟的疫情如何？ 

冯德莱恩指出，美国和欧盟国家的疫情"非常相似"。 

根据法新社收集的数据，欧盟在疫苗推广方面已经走在了美国的前面。欧盟已经为其59.3%的人口注射了第一剂疫苗，而美国的数字为57.8%。 

但在德尔塔变异毒株的传播中，欧盟国家和美国的病例都在增加。 

截至上周，欧盟国家和欧洲经济区的新冠病毒感染率为每10万分之人中有200.2人，高于之前一周的151.0人。 

根据美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据，美国目前平均每天约有66606个新增病例，高于上周的平均数40597个。

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目前的限制措施是什么？ 

旅客在抵达美国前14天之内在欧盟申根国家或英国呆过，不得入境美国。入境禁令不适用于美国的公民和永久居民，也不适用于他们的亲属。 

欧洲理事会在6月建议申根国家允许来自包括美国、澳大利亚、以色列、日本、韩国、卢旺达和中国在内的一系列国家的非必要旅行者入境。英国也取消了对完全接种疫苗的美国旅行者的强制检疫措施。 

但是，由于担心具有高度传染性的德尔塔的传播，美国仍然维持着禁令。 

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