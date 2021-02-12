欧盟呼吁中国撤销BBC禁令

（德国之声中文网）中国周五宣布禁止英国广播公司（BBC）在中国落地，此举被认为是对英国撤销中国官媒中国环球电视网（CGTN）播出牌照的报复行动。

欧盟周五发表中英两版声明，呼吁中国撤销对英国广播公司的禁令。声明称，北京封杀BBC世界新闻台的举措进一步限制"其境内的言论自由以及信息获取自由"，违反《中国人民共和国宪法》以及《世界人权宣言》。根据中国宪法第三十五条，人民享有言论和新闻自由；而根据《世界人权宣言》第十九条，人人有权享有主张和发表意见的自由；此项权利包括持有主张而不受干涉的自由，以及通过任何媒介和不论国界寻求、接受和传递消息和思想的自由。

欧盟声明全文

声明指出，中国这一决定的另一后果是，香港公共广播宣布将停止转播英国广播公司世界电台和英国广播公司每周新闻，"从而进一步加剧了2020年6月《国家安全法》实施后，香港正在发生的权利和自由的侵蚀。这也说明在'一国两制'的原则下，香港的自治被削弱。"

声明最后写道："欧盟仍然坚定地致力于维护媒体自由和多元化，以及保护线上与线下言论自由的权利，包括持有主张的自由和在不受任何干涉的情况下接受和传递信息的自由。"

虽然英国已退出欧盟，但仍是欧洲委员会成员国。驻华的英国、美国和其他国家通讯员也对BBC被封杀表达失望。

美联社指出，中国封杀BBC的象征意义大于实质作用，因为BBC世界新闻台在中国只在个别酒店、外国人住宅区或其他商业领域通过有线电视系统播放。然而，在中国与西方政府因人权、贸易和新冠疫情等一系列问题矛盾加剧的背景下，中国对外国媒体报道的批评在其中发挥了关键作用。

中国广电总局给出的理由是，BBC世界新闻台涉华报道有关内容"严重违反《广播电视管理条例》《境外卫星电视频道落地管理办法》有关规定，违反新闻应当真实、公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结"。此前BBC对新疆拘禁营侵犯人权的报道遭到中国强烈批评与反驳。而欧盟在声明中也明确指出，中国禁止BBC在中国进行广播，"与该公司对新疆和COVID-19大流行病的防控进行了报道有关"。

目前尚不清楚BBC驻华记者是否受到影响。

去年，在中美关系陷入紧张之际，北京驱逐了《华盛顿邮报》、《华尔街日报》和《纽约时报》的多名驻华记者。

英国通讯管理局（Ofcom）于2月4日宣布撤销CGTN在英国的播放执照，理由包括CGTN最终是由中国共产党所控制。

中国外交部发言人汪文斌在2月5日的例行记者会上回应称，"英国通信管理局基于意识形态偏见，以政治理由对CGTN在英落地传播进行打压"。

失去在英国的播放牌照对CGTN是一次重大打击。CGTN是共产党在全球推广其观点并挑战西方媒体对华叙事的媒介之一，中国在其中投入了庞大资源。CGTN在伦敦设有欧洲营运中心。

张筠青/任琛（美联社）

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