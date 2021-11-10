欧盟呼吁中国恢复人权对话 双边会议谈及台湾

（德国之声中文网）欧盟外交及安全政策代表博雷尔（Josep Borrell）在周二（9月28日）的视频会议中向中国外交部长王毅表示，人权是中欧关系中的关键议题，而台湾和AUKUS条约也在谈话中被提及。

在王毅与博雷尔于週二共同主持的第十一轮欧中高级别战略对话裡，博雷尔指出，虽然欧盟与中国分歧仍然存在，但双方需要继续在一些重要领域进行深入交流。在谈话中，博雷尔并强调了欧洲印太战略的包容性和合作性质。

博雷尔鼓励中欧双方就人权问题进行接触，并恢复「中欧人权对话」。他说希望双边人权论坛能够在未来三个月内举行，并称这将是「解决欧盟和中国之间分歧的关键」。

在台湾议题上，博雷尔表示欧盟持续坚持其「一个中国」政策。他说，台湾是理念相近的重要经济伙伴，欧盟及其成员国有兴趣与台湾发展合作，但「不会承认其国家地位」。

对此，台湾中央社报道，欧盟「一中政策」与中国的「一中原则」不同，并预计欧盟将与台湾在经贸关係、科学、教育与文化等各种领域发展更紧密的关係。

博雷尔补充道，他与王毅还讨论了新疆和香港的局势。但新华社的摘要中并未提及与人权和台湾有关的讨论。新华社报道强调博雷尔赞赏中国不再新建境外煤电项目的决策，并「愿继续同中方加强抗疫、气候变化和生物多样性保护等合作。」

欧中讨论新联盟

对于澳英美联盟 (AUKUS)，博雷尔的总结仅表示欧盟「欢迎」美国总统拜登和法国总统马克龙就AUKUS问题发表的联合声明，并表示他自己也与美国国务卿布林肯针对AUKUS议题进行了一场「富有成效的交流」。23日，博雷尔曾与布林肯会面，两人重申美国与欧盟坚定的伙伴关係。

王毅则警告博雷尔，AUKUS有三大隐患，分别是「冷战回潮」、「军备竞赛」以及「核扩散」，将破坏东盟国家建立东南亚无核区的努力。中国官媒新华社报道，王毅说：「我们敦促三国顺应时代潮流，在地区和平与稳定中发挥建设性作用。」

（综合报导）

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