欧盟启动疫苗证书后中国游客能来了？ 并没有！

（德国之声中文网）正值夏天旅游季，新冠证书将于7月1日在欧盟正式生效，证书持有者将在欧盟内部旅行时免除额外的旅行限制，如隔离、自我隔离或病毒检测，从而明显简化欧盟国家间的旅行。证书中还将记录持证者接种了哪一种经过欧盟药监局批准的疫苗。世卫已经核准了中国科兴和中国国药两款疫苗作紧急使用。不过这两种疫苗尚未得到欧盟药监局EMA的批准。德国《医药报》（Pharmazeutische Zeitung ）报道，EMA5月初已启动了对科兴的快速审批程序，这是一种灭活疫苗。欧盟迄今批准的新冠疫苗都不是灭活疫苗。该局称，科兴疫苗目前还没有提交旨在上市的申请。与科兴一道进入欧盟药监局审批程序的还有其它3款疫苗：德国的CureVac，美国的Novavax以及俄罗斯的卫星V疫苗（Sputnik V）。

根据为德国企业界提供有关中国资讯的平台“China.Table”，欧盟议会绿党籍议员、医药师保卢斯（Jutta Paulus）表示：“在欧盟药监局评估之前，我认为，接种了尚未获得许可的疫苗的人免隔离免测试是一种风险。”

中国疫苗虽然尚未获得EMA认可，但这并意味着中国游客赴欧出行全然无望。欧盟新冠证书并非旅行文件，也不是人们拥有行动自由的前提。除了获得EMA批准的疫苗，比如Biotech/辉瑞，莫得纳等等，各国还可以自行决定，是否认可某些国家批准而在整个欧盟未予批准的疫苗，希腊和塞浦路斯就承认了中国疫苗。

“China.Table”指出，中国疫苗可能很快还会得到匈牙利的认可，毕竟，不少匈牙利人也接种了中国国药疫苗进行免疫。因此，布达佩斯可能会暂时替代巴黎成为中国游客的热门旅游地点。

目前尚未有迹象显示德国承认中国疫苗的迹象。德国卫生部回应China.Table问询时表示，未来有可能在EMA批准的疫苗之外承认其他疫苗，比如那些得到了世卫紧急批准的疫苗。德国将“根据科学知识的进展”作出相关决定，例如有效率或副作用方面的信息等等。

中国目前并未为疫苗接种者提供特殊便利，入境时人们仍要提供阴性证明，并要进行隔离。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 哈尔茨山区的玄武岩小径(Roßtrappe) 即便在山林中行走，地方当局制订的防疫规定也依然有效。在德国中部的哈尔茨山区，这两位徒步者正行走在玄武岩小径上，互相之间保持着1.5米的距离。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 萨克森小瑞士的画家之路 德累斯顿附近的这条小径，早在18世纪就成为了著名旅游景点：奇石林立的山峦，借助画家的绘笔，吸引了无数的徒步游客，持续至今。新冠疫情期间，景区的游船暂时停运，但是徒步客依然可以乘坐火车抵达----记得在火车上佩戴口罩。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 莱茵河谷上的陡峭山路(Rheinsteig) 从威斯巴登到波恩，这条著名的徒步线路绵延320公里，俯瞰着蜿蜒流淌的莱茵河。陡坡上的葡萄园，用四季变换的色彩装扮着温婉起伏的群山；接二连三的古堡，承载着德意志民族的众多古老传说。随着德国疫情的趋稳，这些古堡从5月底起逐步开放。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 普法尔茨丘陵的碎石小径(Hauensteiner Schusterpfad) 德国西南隅的普法尔茨丘陵，总共拥有超过1.2万公里的步道。奇石横生的这条15公里徒步线路，绝对不会让人感到枯燥。不过，疫情期间，健行者暂时无法使用普法尔茨丘陵中遍布的山间小木屋。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 埃菲尔山间小径(Eifelsteig) 这片丘陵，其实是由多座死火山组成的。肥沃的土地上徜徉着饱餐的牛羊，用来酿造美酒的葡萄藤也在这里茁壮成长----全长310余公里的埃菲尔山间小径，适合酒足饭饱之后活动一下筋骨。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 哈尔茨山区的歌德之路(Goethe-Weg) 1141米高的布罗肯峰是哈尔茨山脉的制高点，大文豪歌德当年就曾来到这里，这条步道亦得名于此。在疫情发生前，许多人都会乘坐小火车登顶；现在，大家只能效法歌德，步行前往。好在道路并不算太陡峭，全长也只有9公里。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 图林根森林的远足径(Rennsteig) 早在19世纪，旅游业就已经开发了这条徒步路线。如今，它是全德国最受欢迎的远足徒步线路，每年游客量高达10万人。随着疫情趋稳，从5月15日起，沿途的旅店、餐馆重新获准开放，旅行社也可以提供行李运送服务。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 伦山远足径(Hochröhner) 这条德国中部的180公里远足线路，能带你领略伦山生态保护区的山毛榉树林、玄武岩湖泊、以及越来越少见的泥炭沼泽。荒山野岭间的孤独行者，在疫情期间倒是十分应景。从5月15日起，沿线的旅店重新开放。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 巴伐利亚的金色山路(Goldsteig) 5月30日，巴伐利亚州的旅店、宾馆重新开放，这条全长660公里的步行旅游线路也相应复苏。连接巴伐利亚丘陵与上法尔茨丘陵的小径，呈现出“北陡南缓”的特点，健行者一定要合理制订好计划。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 楚格峰下的环湖步道(Eibsee Rundweg) 巴伐利亚南部的阿尔卑斯山区，是徒步客、登山客的天堂，这里有海拔2962米的德国最高峰楚格峰(Zugspitze)，不愿意爬那么高的游客，则可以选择山脚的艾比湖(Eibsee)环湖步道，行走一圈只要2小时。而且：5月18日起，步道附近的露天酒馆重新开放。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 吕讷堡草原的绵羊之路(Heidschnuckenweg) 从汉堡到策勒的这条223公里步行线路穿越吕讷堡草原。每到夏末秋初，紫色的石楠花开，而一种叫做“欧洲盘羊”的绵羊则被人们故意放养在这里，用来维护这种欧洲并不多见的美丽生态。5月中旬起，走累了的游客还可以重新搭乘马车代步。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 北海之滨的浅滩之路(Watten-Route) 谁说徒步就一定要爬山? 沿着北海的海岸线，游客可以踏着浅滩从德国走到荷兰，全长423公里，领略北海浅滩的独特生态，联合国教科文组织将这里认定为世界自然遗产。从7月1日起，沿途的指定露营点也将重新开放。 作者: Anne Termèche



（综合报道）

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