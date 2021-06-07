 欧盟启动疫苗证书后中国游客能来了？ 并没有！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2021

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时政风云

欧盟启动疫苗证书后中国游客能来了？ 并没有！

欧洲议会通过引入新冠证书，欧盟成员国之间的通行将变得容易。不过7月1日生效的新冠疫苗证书只承认获欧盟药监局批准的疫苗，其中不包括中国疫苗，但这也并不意味着中国游客近期赴欧出行就全然无望。

Coronavirus Symbolfoto Impfprivilegien

新冠证书将于7月1日在欧盟正式生效

DW.COM

根据欧洲议会的一项决定，欧盟将引入在欧盟全境有效的新冠证书，从而加速恢复成员国之间的人员流动。

周日发布的新冠感染数据显示，德国疫情正在逐步得到控制。默克尔总理表示，她认为今夏很有可能全面开放欧洲境内的自由旅行。

（德国之声中文网）正值夏天旅游季，新冠证书将于7月1日在欧盟正式生效，证书持有者将在欧盟内部旅行时免除额外的旅行限制，如隔离、自我隔离或病毒检测，从而明显简化欧盟国家间的旅行。证书中还将记录持证者接种了哪一种经过欧盟药监局批准的疫苗。世卫已经核准了中国科兴和中国国药两款疫苗作紧急使用。不过这两种疫苗尚未得到欧盟药监局EMA的批准。德国《医药报》（Pharmazeutische Zeitung ）报道，EMA5月初已启动了对科兴的快速审批程序，这是一种灭活疫苗。欧盟迄今批准的新冠疫苗都不是灭活疫苗。该局称，科兴疫苗目前还没有提交旨在上市的申请。与科兴一道进入欧盟药监局审批程序的还有其它3款疫苗：德国的CureVac，美国的Novavax以及俄罗斯的卫星V疫苗（Sputnik V）。

根据为德国企业界提供有关中国资讯的平台“China.Table”，欧盟议会绿党籍议员、医药师保卢斯（Jutta Paulus）表示：“在欧盟药监局评估之前，我认为，接种了尚未获得许可的疫苗的人免隔离免测试是一种风险。”

中国疫苗虽然尚未获得EMA认可，但这并意味着中国游客赴欧出行全然无望。欧盟新冠证书并非旅行文件，也不是人们拥有行动自由的前提。除了获得EMA批准的疫苗，比如Biotech/辉瑞，莫得纳等等，各国还可以自行决定，是否认可某些国家批准而在整个欧盟未予批准的疫苗，希腊和塞浦路斯就承认了中国疫苗。

“China.Table”指出，中国疫苗可能很快还会得到匈牙利的认可，毕竟，不少匈牙利人也接种了中国国药疫苗进行免疫。因此，布达佩斯可能会暂时替代巴黎成为中国游客的热门旅游地点。

目前尚未有迹象显示德国承认中国疫苗的迹象。德国卫生部回应China.Table问询时表示，未来有可能在EMA批准的疫苗之外承认其他疫苗，比如那些得到了世卫紧急批准的疫苗。德国将“根据科学知识的进展”作出相关决定，例如有效率或副作用方面的信息等等。

中国目前并未为疫苗接种者提供特殊便利，入境时人们仍要提供阴性证明，并要进行隔离。

  • Auch auf Wanderwegen gilt: den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten und sich nur mit so vielen Leuten auf den Weg machen, wie es erlaubt ist. Diese Zahl variiert von Bundesland zu Bundesland. Unbedingt vorher erkundigen. Diese Wanderer sind vorbildlich auf der Roßtrappe in Sachsen-Anhalt unterwegs. Der 403 Meter hohe Granitfels ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    哈尔茨山区的玄武岩小径(Roßtrappe)

    即便在山林中行走，地方当局制订的防疫规定也依然有效。在德国中部的哈尔茨山区，这两位徒步者正行走在玄武岩小径上，互相之间保持着1.5米的距离。

  • Der Malerweg in der Nähe von Dresden feiert die Natur. Seit dem 18. Jahrhundert sind die Felsen der Sächsischen Schweiz ein wildromantischer Sehnsuchtsort - zunächst der Maler, später der Wanderer. Die sonst so beliebte Anreise per Schiff von Dresden zur Bastei (Foto) fällt leider bis auf weiteres aus. Die Elb-Dampfer pausieren wegen Corona. Aber zum Glück fahren die Züge ins Wanderparadies.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    萨克森小瑞士的画家之路

    德累斯顿附近的这条小径，早在18世纪就成为了著名旅游景点：奇石林立的山峦，借助画家的绘笔，吸引了无数的徒步游客，持续至今。新冠疫情期间，景区的游船暂时停运，但是徒步客依然可以乘坐火车抵达----记得在火车上佩戴口罩。

  • Das Rheintal verbindet auf engstem Raum Natur, Kultur, Geschichte und Genuss. Auf 320 Kilometern folgt der Rheinsteig dem großen deutschen Strom von Bonn bis Wiesbaden. Es geht durch Winzerorte, Weinberge und an vielen Burgen entlang. Sie laden zu einem Abstecher ein. Allein zwischen Bingen und Koblenz gibt es über 40. Mitte Mai öffnen sie nach und nach wieder. So wie hier die Burg Rheinstein.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    莱茵河谷上的陡峭山路(Rheinsteig)

    从威斯巴登到波恩，这条著名的徒步线路绵延320公里，俯瞰着蜿蜒流淌的莱茵河。陡坡上的葡萄园，用四季变换的色彩装扮着温婉起伏的群山；接二连三的古堡，承载着德意志民族的众多古老传说。随着德国疫情的趋稳，这些古堡从5月底起逐步开放。

  • Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Macht 12.000 Kilometer Wanderwege. Mittendrin, schön abgelegen, liegt der winzige Ort Hauenstein mit seinen bizarren Felsformationen. Auf schmalen Pfaden führt die 15-Kilometer-Tour hinauf auf die Kuppen des Pfälzer Walds. Leider ohne Stärkung in einer der beliebten Pfälzerwald-Hütten. Die sind noch geschlossen.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    普法尔茨丘陵的碎石小径(Hauensteiner Schusterpfad)

    德国西南隅的普法尔茨丘陵，总共拥有超过1.2万公里的步道。奇石横生的这条15公里徒步线路，绝对不会让人感到枯燥。不过，疫情期间，健行者暂时无法使用普法尔茨丘陵中遍布的山间小木屋。

  • Erloschene Vulkane, einsame Wälder, sonnige Weinberge und gastfreundliche Winzerdörfer. Sowohl die Menschen des bevölkerungsreichsten Bundeslands Nordrhein-Westfalen als auch die Rheinland-Pfälzer schätzen die Vorzüge der Eifel. Auf 313 Kilometern erschließt der Eifelsteig das Mittelgebirge, von Aachen im Norden bis Trier im Süden.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    埃菲尔山间小径(Eifelsteig)

    这片丘陵，其实是由多座死火山组成的。肥沃的土地上徜徉着饱餐的牛羊，用来酿造美酒的葡萄藤也在这里茁壮成长----全长310余公里的埃菲尔山间小径，适合酒足饭饱之后活动一下筋骨。

  • Ein beliebtes Wandergebiet ist der Harz. Höchster Gipfel dieses Mittelgebirges ist mit 1141 Metern der Brocken. Im Moment kommt man nur hinauf wie dereinst Goethe: zu Fuß. Denn die historische Brockenbahn macht noch Corona-Pause. Die Route, die der berühmte Dichter nahm, heißt heute - man ahnt es - Goethe-Weg. Sie startet in Torfhaus und mäandert auf strammen neun Kilometern zum Gipfel.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    哈尔茨山区的歌德之路(Goethe-Weg)

    1141米高的布罗肯峰是哈尔茨山脉的制高点，大文豪歌德当年就曾来到这里，这条步道亦得名于此。在疫情发生前，许多人都会乘坐小火车登顶；现在，大家只能效法歌德，步行前往。好在道路并不算太陡峭，全长也只有9公里。

  • Der beliebte Höhenweg ist seit dem 19. Jahrhundert touristisch erschlossen. Seit 1999 ist der Rennsteig Kulturdenkmal des Bundeslandes Thüringen. 170 Kilometer geht es durch den Thüringer Wald, von Eisenach bis Blankenstein. Organisierte Wanderungen mit Gepäcktransport und Übernachtung sind ab 15. Mai mit Öffnung der Hotels und Gastronomiebetriebe wieder möglich.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    图林根森林的远足径(Rennsteig)

    早在19世纪，旅游业就已经开发了这条徒步路线。如今，它是全德国最受欢迎的远足徒步线路，每年游客量高达10万人。随着疫情趋稳，从5月15日起，沿途的旅店、餐馆重新获准开放，旅行社也可以提供行李运送服务。

  • Der Fernwanderweg führt auf 180 Kilometern durch das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön mit seinen Buchenwäldern, Basaltseen und Hochmooren. Wer die Einsamkeit schätzt, ist hier richtig. Zum Reinschnuppern sind die Extratouren ideal, feine individuelle Tagestouren. Auch der höchste Berg Hessens, die 950 Meter hohe Wasserkuppe, ist mit dabei. Übernachtungen sind in Hessen ab 15. Mai wieder möglich.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    伦山远足径(Hochröhner)

    这条德国中部的180公里远足线路，能带你领略伦山生态保护区的山毛榉树林、玄武岩湖泊、以及越来越少见的泥炭沼泽。荒山野岭间的孤独行者，在疫情期间倒是十分应景。从5月15日起，沿线的旅店重新开放。

  • Ab 30. Mai öffnen die Hotels in Bayern wieder. Dann ist auch eine mehrtägige Wanderung auf dem 660 Kilometer langen Goldsteig wieder möglich. Zwischen Marktredwitz bis Passau verbindet der Qualitätswanderweg die beiden Mittelgebirge Oberpfälzer und Bayerischer Wald miteinander. Die anspruchsvollere Nordroute geht hinauf in die Tausender, die Südroute führt gemächlich über die Höhenzüge.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    巴伐利亚的金色山路(Goldsteig)

    5月30日，巴伐利亚州的旅店、宾馆重新开放，这条全长660公里的步行旅游线路也相应复苏。连接巴伐利亚丘陵与上法尔茨丘陵的小径，呈现出“北陡南缓”的特点，健行者一定要合理制订好计划。

  • Wandern im Wettersteingebirge ist ein Klassiker. Der höchste Punkt des Alpenkamms ist die Zugspitze, mit 2692 Metern Deutschlands höchster Gipfel. Dass es auch schön ist, die Berge von unten zu betrachten, zeigt die Tour um den Eibsee direkt unterhalb der Zugspitze. In zwei Stunden ist er umrundet. Die Eindrücke kann man im nächsten Biergarten sacken lassen. Die haben ab 18. Mai wieder geöffnet.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    楚格峰下的环湖步道(Eibsee Rundweg)

    巴伐利亚南部的阿尔卑斯山区，是徒步客、登山客的天堂，这里有海拔2962米的德国最高峰楚格峰(Zugspitze)，不愿意爬那么高的游客，则可以选择山脚的艾比湖(Eibsee)环湖步道，行走一圈只要2小时。而且：5月18日起，步道附近的露天酒馆重新开放。

  • Seit 11. Mai rollen die Pferdekutschen wieder durch die Lüneburger Heide, und auch Wanderer sind willkommen. Saison-Höhepunkt ist die Heideblüte im Spätsommer. Zur Landschaftspflege werden hier übrigens Schafe eingesetzt, die Heidschnucken. Sie sind die Namensgeber für die 223 Kilometer lange Wander-Route zwischen Hamburg und Celle.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    吕讷堡草原的绵羊之路(Heidschnuckenweg)

    从汉堡到策勒的这条223公里步行线路穿越吕讷堡草原。每到夏末秋初，紫色的石楠花开，而一种叫做“欧洲盘羊”的绵羊则被人们故意放养在这里，用来维护这种欧洲并不多见的美丽生态。5月中旬起，走累了的游客还可以重新搭乘马车代步。

  • Es müssen nicht immer Berge sein! Das Wattenmeer vor den Küsten Deutschlands, Dänemarks und den Niederlanden ist das größte Gezeitengebiet der Welt und UNESCO Welterbe. Über 423 Kilometer führt die Watten-Route von Ostfriesland (Deutschland) immer die Küste entlang nach Friesland (Niederlande). Ab 1. Juli sind dort wieder Campingplätze und Ferienparks geöffnet. Der Sommer kann kommen!

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    北海之滨的浅滩之路(Watten-Route)

    谁说徒步就一定要爬山? 沿着北海的海岸线，游客可以踏着浅滩从德国走到荷兰，全长423公里，领略北海浅滩的独特生态，联合国教科文组织将这里认定为世界自然遗产。从7月1日起，沿途的指定露营点也将重新开放。

    作者: Anne Termèche


（综合报道）

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