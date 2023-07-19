 欧盟向拉美投资450亿欧元 | 经济纵横 | DW | 19.07.2023

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经济纵横

欧盟向拉美投资450亿欧元

即便尚未与南方共同市场（Mercosur）四国签署自贸协定，欧盟仍将向拉美及加勒比海国家投资约450亿欧元。欧盟-拉美及加勒比海国家峰会声明中，没有明确谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。

Belgien EU-CELAC-Gipfel in Brüssel

峰会上阿根廷总统、圣文森特和格雷纳丁斯总理、欧洲理事会主席和欧委会主席举行联合记者会

（德国之声中文网）"这是个良好的信号。我非常高兴。"欧盟外交事务专员伯雷利（Josep Borrell）在欧洲-拉美及加勒比海国家峰会第二日表示。伯雷利称赞说，欧洲、南美洲一共有60个国家，此次峰会约50个国家的代表齐集布鲁塞尔。拉美及加勒比海国家联盟（CELAC）轮值主席是圣文森特和格雷纳丁斯总理冈萨弗斯（Ralph Gonsalves）。

欧委会主席冯德莱恩宣布，未来希望每两年举行一次该峰会。上次峰会是八年前。

峰会声明谴责俄罗斯吗？

峰会声明中提到乌克兰战争，称战争带来的巨大痛苦令人忧虑。然而，谁是侵略者--也就是俄罗斯，声明中并未提及。除忠于莫斯科的尼加拉瓜之外，所有与会国在经过艰难谈判后都签署了该声明。古巴和委内瑞拉也是俄罗斯的紧密盟友，在声明关于乌克兰的措辞大幅弱化之后，放弃了反对。

卢森堡首相贝泰尔批评说，不能否认事实、篡改历史。不过，声明引述了联合国谴责俄罗斯进攻的宣言。此外，声明也提及禁止侵略战争的联合国宪章。拉美及加勒比海国家联盟主席冈萨弗斯表示，不希望把两个大陆的峰会变成完全围绕乌克兰

冈萨弗斯说："现在的措辞可以了。"德国总理肖尔茨强调，就乌克兰的共同声明是一个进步，越来越多的国家加入谴责俄罗斯的行列。

欧盟如何对待殖民历史？

冈萨弗斯此前表示，对殖民剥削、原住民屠杀和贩奴应有道歉以及可能的赔偿。欧盟国家领导人尽管愿意表达对殖民时期不公正事件的遗憾，但不愿赔偿。

冈萨弗斯承认，特别是剥削奴隶的议题十分复杂。比如，巴西在200年前从葡萄牙独立后，仍继续进口努力并进行剥削。

Belgien - EU-CELAC-Gipfel in Brüssel

德国总理肖尔茨（右二）在峰会期间与智力总统博里奇（左二）举行双边会晤

与南方共同市场的自贸协定怎么样了？

据称，欧盟与四个南方共同市场（Mercosur）国家巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭的自贸协定有望于年底达成。巴西总统卢拉和德国总理肖尔茨都表示乐观。

欧盟要求四国就保护热带雨林以及气候保护目标作出具体承诺。巴西总统卢拉称这一要求十分专横。但他在布鲁塞尔与经济界代表的一次会晤中，重申在2030年以前停止在亚马逊河谷砍伐森林的承诺。

欧盟方面，特别是法国担心来自南美的廉价竞争将影响法国农民的利益。与南方共同市场的自贸协定存在争议，但与智利、墨西哥的自贸协定则几乎随时可以签署。

欧拉关系走向如何？

即便没有自贸协定，欧洲企业在欧委会的支持下仍将向南美投资--能源项目、基础设施、矿产开发，比如生产电池所需要的原材料。冯德莱恩称未来四年将投资450亿欧元。

欧盟希望由此应对中国、俄罗斯在拉丁美洲的活动。欧盟"全球门户"（Global Gateway）框架下，冯德莱恩在峰会期间签署一系列双边协定。"全球门户"是对应中国"一带一路倡议"，后者也扩及拉美。

欧盟寻求与乌拉圭共同实施能源项目。此外，欧盟希望从智利进口汽车电池所需要的金属锂。冯德莱恩与智利总统博里奇就稀土供应链达成"战略伙伴关系"。目前，欧盟在稀土方面90%以上依赖中国。

巴西总统卢拉称，拉美及巴西扮演着战略角色。"单单在巴西就拥有2亿人的市场，是投资和消费的巨大机遇。"

欧委会共列出130项与这些伙伴国家的受到"全球门户"资助的项目。从克斯大利嘉的电动巴士，到哥伦比亚的地铁，以及亚马逊流域的电信、智利的氢能生产。

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