欧盟同意禁止对港出口军事科技

(德国之声中文网) 周二(7月28日)，作为对《港区国安法》的回应，欧盟同意采取一系列反制措施，包括停止对香港出口任何「可能被用于内部镇压、拦截通讯或网络监视」的设备或技术。

欧盟过去因成员国考虑到对抗中国可能付出的贸易代价，而迟迟无法做出协调一致的回应，直到周二才在德国和法国的号召之下才做出一致表态。

欧盟成员国发表的联合声明中，对《港区国安法》表示「强烈关切」。但是，该声明中并未提及所谓「一系列措施」将如何实施。

德国外交大臣马斯（Heiko Maas）周二在一份声明中说，欧盟现在有一个「通用工具箱」，让欧盟成员国可以用来回应北京侵犯香港公民社会的作为。

马斯说:「这个结论向那些害怕自由被『一国两制』侵蚀的人们表达声援。」

德国外交部也旋即发布声明，表示德国将立即停止向香港出口军事装备，以及特别敏感的军民两用商品，并以对待中华人民共和国其他地区的同样方式对待香港。

声明没提制裁

这份外长们共同署名的声明中，除出口限制外，还表示欧盟将采取措施支持香港人和香港的公民社会，包括简化香港人去欧洲旅行的手续，更容易取得签证，也设立奖学金和开放学术交流。然而欧盟声明中未具体叙述措施将如何实施。

该声明虽然呼吁欧盟监督中国如何实施《港区国安法》，也要求欧盟在年底评估该法对香港成的影响，但是声明中却没有提及任何可能实施的制裁措施。

张慈/邹宗翰(综合报导)