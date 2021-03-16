欧盟同意就新疆人权问题制裁中国官员

（德国之声中文网）据法新社、路透社援引外交圈内人士报道，欧盟将对被控侵犯新疆维吾尔族穆斯林人权的4名中国官员和一家中国机构进行制裁，包括禁止这些官员入境及冻结其资产。这将是欧盟1989年对中国实施武器禁运以来，首次针对中国的制裁。1989年发生六四天安门血腥镇压事件后，欧盟即对中国实施武器禁运至今。

此外，来自另外5个国家的个人也将因侵犯人权受到欧盟制裁。相关制裁名单将在3月22日欧盟外长正式批准后公布。

去年7月，美国政府以涉及重大人权侵犯为由，将新疆党委书记陈全国、前新疆政法委书记朱海仑、新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军等四名中国政府官员以及中国新疆地区公安厅列入制裁名单。制裁内容包括全数冻结制裁对象在美资产、直接或间接持有的实体，禁止在美人士与“黑名单”的个人及其拥有的实体作商品或服务交易。陈全国、朱海仑、王明山还被施加签证限制。他们及其直系亲属将无法入境美国。今年1月，美国国务院发表声明称，中国政府在新疆犯下“种族灭绝和反人类罪”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



人权组织指控中国自2017年以来，先后将超过100万名维族等少数民族拘押于在新疆设立的所谓再教育营中。再教育营被指内部条件恶劣，部分被关人员时常经历被“洗脑”、强迫劳动等，甚至强制绝育等等。中国政府则驳回有关指控。2019年12月，新疆当地政府宣布“职业技能教育培训中心”所有学员已“结业”。

欧盟外交官访问新疆的计划陷于停滞

据法新社援引外交人士证实，欧盟外交官对中国新疆地区的访问因要求接触被关押的维吾尔族学者伊力哈木·土赫提（IIham Tohti）而陷于停滞。

2019年1月，由3人组成的一个欧盟代表团曾罕见地获得了访问新疆的机会。但是，他们感到这次访问是由中国当局精心策划，目的是给他们留下一个好印象。与他们交谈之人说话像是在照背稿子。中国方面此后虽多次表示邀请外国外交官和联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet）访问新疆，但也摆明条件是他们不干涉中国内政。

一名欧盟外交官向法新社表示，有关访问之所以迄今无法进行，是因为欧盟方面要求接触被关押的维吾尔族学者伊力哈木·土赫提等等原因。“谈判因土赫提以及其他条件而陷入僵局。我不认为很快会有进展。”

中国驻欧盟使团团长张明本周二表示，已为欧盟成员国大使访问新疆 "几乎安排好了一切"，但被 "不可接受的要求 "卡住了。他说，"他们坚持要与一名被中国法律定罪的罪犯会面，"他说。"这是不可接受的，我很抱歉。"

2月24日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，中方早已向联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）发出访华并访问新疆的邀请，并强调，访问目的应是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。中国外长王毅3月7日在两会记者会上表示，所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。

乐然/叶宣（法新社、路透社等）

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