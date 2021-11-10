欧盟同塔利班会晤 出10亿紧急援救

在德国政府同塔利班举行会晤之后，欧盟也采取了同样做法。目前，阿富汗的人道主义危机进一步加剧。
（德国之声中文网）欧盟周二（10月12日）同塔利班在多哈举行了会晤，美国方面也参加了此次会晤。
欧盟外交与安全事务最高长官博莱尔（Josep Borrell ）此前已做出欧方将直接向阿富汗发放援助的表示，他认为只有这样才能确保阿富汗人民免受饥饿以致国家崩溃。同欧盟多国发展援助部长会晤后，博莱尔说，"我们不能坐视不顾。我们必须行动，而且要快！"
周一，塔利班代理外长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi ）说，"我们明天同欧盟代表会谈，同其他国家代表也正在进行积极的互动。"他还表示，塔利班愿意同全世界建立积极的关系，"我们相信'平衡的国际关系'，我们相信这种关系可以挽救阿富汗于危机之中"。
欧盟一名发言人周二表示，"此次会面是在技术层面举行的非正式会议。它不是为承认阿富汗过渡政府奠定的基础。"发言人说，双方谈及的话题包括怎样获取人道救援物资以及女性的权益等等。
欧盟同塔利班会谈前，德国代表团本周一已率先在多哈同塔利班举行了会晤。德方代表团成员包括阿富汗、巴基斯坦事务特使维克（Jasper Wieck）以及未来德国驻阿富汗大使波策尔（Markus Potzel）。
对德国政府而言，塔利班自8月15日接管阿富汗政权以来，已是存在的"现实"。德国外交部的一份相关声明称，会晤主题围绕德国对其承担特殊责任的那些德国以及阿富汗公民安全撤离，以及阿富汗人权、尤其是妇女权益。
据媒体报导，塔利班向德国方面承诺保护当地的外交使团以及人道援救组织。
周二，由意大利总理德拉吉做东，G20集团国家领导人召开有关援助阿富汗问题的线上会议。参加这次会议的欧盟表示，将总共出资10亿欧元援助阿富汗。
欧委会主席冯德莱恩说，其中3亿欧元用于人道主义救援，2.5亿用于健康卫生事业。她说，欧盟的援救资金也将部分发放给阿富汗周边参加组织移民事务的邻国。
目前，阿富汗已陷入人道危机，该国人口的一半即大约1800万人口已经受到危机影响，缺少粮食、没有工作，更谈不上权益受到尊重和保护。
联合国秘书长古特雷斯此前在记者会呼吁G20国家慷慨救援，否则他说，"我们将看到越来越多的阿富汗人逃离家乡，寻找更好的生活。贩毒、犯法和恐怖主义也将大行其道"。因此，古特雷斯呼吁，人们必须行动起来，越快越好，"否则，不仅他们，而是所有人将为此付出沉重的代价。"
（综合报道）
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