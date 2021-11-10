欧盟同塔利班会晤 出10亿紧急援救

（德国之声中文网）欧盟周二（10月12日）同塔利班在多哈举行了会晤，美国方面也参加了此次会晤。

欧盟外交与安全事务最高长官博莱尔（Josep Borrell ）此前已做出欧方将直接向阿富汗发放援助的表示，他认为只有这样才能确保阿富汗人民免受饥饿以致国家崩溃。同欧盟多国发展援助部长会晤后，博莱尔说，"我们不能坐视不顾。我们必须行动，而且要快！"

周一，塔利班代理外长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi ）说，"我们明天同欧盟代表会谈，同其他国家代表也正在进行积极的互动。"他还表示，塔利班愿意同全世界建立积极的关系，"我们相信'平衡的国际关系'，我们相信这种关系可以挽救阿富汗于危机之中"。

欧盟一名发言人周二表示，"此次会面是在技术层面举行的非正式会议。它不是为承认阿富汗过渡政府奠定的基础。"发言人说，双方谈及的话题包括怎样获取人道救援物资以及女性的权益等等。

欧盟同塔利班会谈前，德国代表团本周一已率先在多哈同塔利班举行了会晤。德方代表团成员包括阿富汗、巴基斯坦事务特使维克（Jasper Wieck）以及未来德国驻阿富汗大使波策尔（Markus Potzel）。

对德国政府而言，塔利班自8月15日接管阿富汗政权以来，已是存在的"现实"。德国外交部的一份相关声明称，会晤主题围绕德国对其承担特殊责任的那些德国以及阿富汗公民安全撤离，以及阿富汗人权、尤其是妇女权益。

据媒体报导，塔利班向德国方面承诺保护当地的外交使团以及人道援救组织。

G20为人道援救阿富汗召开线上会议

周二，由意大利总理德拉吉做东，G20集团国家领导人召开有关援助阿富汗问题的线上会议。参加这次会议的欧盟表示，将总共出资10亿欧元援助阿富汗。

欧委会主席冯德莱恩说，其中3亿欧元用于人道主义救援，2.5亿用于健康卫生事业。她说，欧盟的援救资金也将部分发放给阿富汗周边参加组织移民事务的邻国。

目前，阿富汗已陷入人道危机，该国人口的一半即大约1800万人口已经受到危机影响，缺少粮食、没有工作，更谈不上权益受到尊重和保护。

联合国秘书长古特雷斯此前在记者会呼吁G20国家慷慨救援，否则他说，"我们将看到越来越多的阿富汗人逃离家乡，寻找更好的生活。贩毒、犯法和恐怖主义也将大行其道"。因此，古特雷斯呼吁，人们必须行动起来，越快越好，"否则，不仅他们，而是所有人将为此付出沉重的代价。"

塔利班统治下阿富汗人的新生活 旧衣变新装 虽然没有规定女性要穿布卡（Burka），但很多人害怕遇到麻烦，还是穿上了这种蒙面罩袍。市场上卖的旧衣服很多。许多逃亡者把大部分家当留下了，现在被拿来出售。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 除了洋葱，还是洋葱 一名男子在喀布尔街头摆摊卖水果蔬菜，但除了洋葱几乎没有其他东西。顾客主要是路过的司机。他的愿望是，一天下来能带着足够的收入回家。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 武装巡逻 喀布尔老城的市场上人来人往，也少不了武装塔利班战士的身影。他们查看街道上的一切，但凡发现不符合他们认为的风化和规矩的现象，就会予以干涉。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 美女被消失 阿富汗妇女所处的境况尤其不妙。塔利班上台后，经过长期奋斗争取来的女性权益危在旦夕。喀布尔一家美容院外的广告招贴画上，模特的脸部被遮盖起来。在许多地方，展示女性的图片已被涂抹、粉刷，消失匿迹。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 上学的女孩 这些女孩现在还能上学。在塔利班政府统治下，这种景像还能持续多久，还是个未知数。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 板球明星 一群小伙子在喀布尔的Chaman-e-Hozari公园打板球，让自己从艰苦的日常生活中放松一下。板球在阿富汗是最受欢迎的体育项目之一。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 等待工作 这些打零工的人坐在街头等待雇主。他们现在的生活尤其不容易，因为他们以往的手艺和活计现在无人问津。要等到情况好起来，可能还有很长一段时间。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 周五的礼拜 一个阿富汗女孩坐在一群做礼拜的男人旁边，靠擦皮鞋挣些钱。对许多穆斯林来说周五是一星期里最重要的一天，男人们必须到清真寺做礼拜。病人、孩子、旅客、囚犯和受迫害的人除外。妇女可以自愿参加。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 塔利班也开心 阿富汗民众还在试着适应新的日常生活，而塔利班成员一再被看到在享受生活乐趣。图为一群武装战士在喀布尔郊外的一个水库里乘船兜风。 作者: Julie Huehnken



（综合报道）

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