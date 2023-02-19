欧盟各国拟集体采购弹药以军援乌克兰

（德国之声中文网）本周五是俄罗斯入侵乌克兰一周年，欧盟方面已经提前开始准备为乌克兰提供更多军事方面的支持，展现更多的团结。欧盟各国外长周一在布鲁塞尔举行的会议上就出台第十个制裁俄罗斯一揽子计划进行了磋商。不过会上主要商议的还有一个更加实际的问题，那就是为乌克兰提供弹药。

共同采购弹药以支援乌克兰

爱沙尼亚外长雷恩萨卢（Urmas Reinsalu）在与会之前就发出警告：“乌克兰军队的弹药即将耗尽。”欧盟外交政策高级代表博雷利（Josep Borrell）也指出，如何持续不断地为乌克兰提供弹药是眼下最为重要也最为紧迫的问题。其中最为紧缺的是口径155毫米的火炮弹药。博雷利表示，目前俄罗斯平均每天会向乌克兰发射5万枚火炮，而乌克兰必须具备与之相当的火力。

根据爱沙尼亚提交的建议，欧盟各国应该共同出面，为乌克兰采购弹药——就像疫情期间集体采购新冠疫苗那样。该国外长介绍道，根据这份方案，欧盟将集体采购总价值为40亿欧元的100万枚弹药，然后提供给乌克兰。



欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）已经表示支持向军备企业提供采购保证。她此前在上周末的慕尼黑安全会议上说，这样可以使得国防产业有机会投资生产线，从而快速提高产量。

一位欧盟外交官向德国之声记者证实，欧盟各国防长将在3月7日和8日在斯德哥尔摩会晤，就相关提议的更多细节进行磋商。

欧盟外交政策高级代表博雷利在会场

博雷利也表示，显然欧盟需要采取一些办法来提高欧洲军工企业的产量，集体采购或许是一个途径。不过对于接下来的几周时间来说，“为乌克兰提供武器的最佳路径还是将欧盟各国军队现有的弹药与乌克兰共享”。

德国外交政策协会（DGAP）的国防专家莫林（Christian Mölling）认为，军工企业只要接到了订单，生产目前所需的这些弹药是没有问题的。如果想要真正地帮到乌克兰，欧盟需要尽可能地减少繁琐的官僚手续，并且根据乌克兰的实际需求来提供帮助。

钱从哪里来？

集体采购弹药的资金将来自所谓的欧盟和平基金，目前这其中援助乌克兰的资金预算有36亿欧元。欧盟各成员国按照一个根据本国国民总收入水平确定的份额为这个和平基金出资。

柏林智库“科学与政治基金会”（SWP）的坎平（Ronja Kempin）指出，最关键的问题在于，如果现有预算耗尽，这个和平基金的后续资金来源将如何解决。目前尚不清楚是否要为援助乌克兰设立一个专项基金，也不清楚是否所有的国家都愿意为这项集体采购弹药的提议买单——尤其是那些本国没有军工产业的成员国。



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