欧盟各国外长赞同暂停与俄签证便利化协议

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周三（8月31日）在布拉格召开的欧盟外长会议结束时宣布，欧盟外长同意全面中止欧盟与俄罗斯的签证便利化协议。

他说：“（中止协议）将大幅减少欧盟成员国签发签证的数量，获得签证会变得更困难，花费的时间也会变得更长。”

他还说，今年7月中旬以来，俄罗斯人从边境口岸进入邻国的人数显著增加。“这对这些邻国已经造成安全风险，”博雷利补充说，“很多俄罗斯人去邻国旅游或者购物，就仿佛乌克兰战争不存在一样。”

全面中止欧盟与俄罗斯的签证便利化协议的决定尤其受到与俄罗斯接壤的欧盟成员国的欢迎。爱沙尼亚外长雷因萨鲁（Urmas Reinsalu）对媒体表示：“我们需要让普京政权付出更大代价。拖延的时间越久，乌克兰人就要付出更多鲜血。”

芬兰外长哈维斯托（Pekka Haavisto）说：“重要的是我们要表明，乌克兰人受苦的时候，普通的旅游业不能像平时那样营业。”

签证过程会发生哪些改变？

博雷利表示，这一决定是为了防止俄罗斯人通过规则较宽松的成员国很轻易地获得进入欧盟的签证。根据欧盟委员会的指导方针，今后欧盟的签证程序将会更加复杂、繁琐、昂贵，同时也会增加等待批准的时间。

俄罗斯学生、新闻工作者和那些担心自己在俄罗斯安全的人仍可以获得签证。此外，已经发放给俄罗斯公民的约1200万份签证也不会直接受到影响，但是欧盟官员正在考虑采取哪些措施来冻结这些签证。

欧盟的这一决定在芬兰和爱沙尼亚等与俄罗斯接壤的欧盟国家施压数周后做出。这些国家要求禁止俄罗斯人持申根签证入境欧盟。

欧盟外长们表示，由于成员国之间在这个问题上存在分歧，欧盟各国外长无法立即就全面禁止俄罗斯人的旅行签证达成一致。

芬兰外长哈维斯托表示，如果欧盟成员国开始执行新的规定，对俄罗斯人申请签证做出限制，那么这是“朝着正确的方向”迈出的一步。

多少俄罗斯人入境欧盟？

根据欧盟边境管理机构Frontex统计的数据，过去6个月，近100万持俄罗斯护照的旅客进入欧盟，他们大多通过芬兰（33.3万）、爱沙尼亚（23.4万）和立陶宛（13.2万）入境欧盟。

乌克兰战争爆发以来，俄罗斯同欧盟国家之间缺少直飞的航班，因此通过陆路进入与俄罗斯接壤的欧盟国家的人数明显增加，而直接到达德国和法国的人数也随之大幅减少。

西方制裁俄罗斯，奏效了吗？

拉夫罗夫：不会惩罚欧洲国家公民

俄罗斯外长拉夫罗夫周四表示，俄罗斯不应自我孤立，也不会通过惩罚欧洲国家公民以回应欧盟限制向俄罗斯人发放申根签证的措施。

他说：“我认为，我们不应该走同样的道路——以愚蠢回应愚蠢。但是，当然，没有人取消相关性，应该有目的地使用这种反俄制裁的筹备者、组织者和执行者。这些人总的来说是可怜的。但我们将不会自我孤立。”

(法新社, 德新社, 路透社)

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