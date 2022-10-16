欧盟各国外长将讨论如何“微调”欧中关系

（德国之声中文网）欧盟各国外长本周在卢森堡召开峰会。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）表示，欧盟国家的外长们将签署一项向乌克兰提供“强大训练任务”的协定。博雷利在峰会召开前说，欧盟国家的军事力量“汇总在一起”可以实现比单一力量更大的价值。

本周一俄罗斯军方采用导弹和无人机对乌克兰首都基辅实施了袭击。欧盟各国外长在峰会上将决定向乌克兰提供哪些最新的支持与援助。

德国外长贝尔博克在抵达卢森堡之后表示，针对基辅的最新袭击“清楚地表明了这场仍在持续的战争的残酷性”。她强调向乌克兰提供援助十分重要。

丹麦外交大臣科弗德（Jeppe Kofod）说，向乌克兰提供“强大训练任务”可能是“欧盟有史以来最大的任务”。

在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，今年在6月1日，近67%的丹麦选民在公投中投票赞成废除所谓的欧盟防务保留地位。此前根据所享有的“特殊待遇”，丹麦不必在国防政策问题上与其他欧盟国家合作。根据公投结果，丹麦将参与欧盟的安全和防御机制。

爱尔兰外长科文尼（Simon Coveney）说，爱尔兰希望向乌克兰提供有关爆炸物管理和排雷方面的培训。欧盟以前曾向马里提供过类似的培训。

德国外长贝尔博克说，大约有15000名乌克兰军人将在欧洲接受培训。

欧盟一位高级官员说，第一批培训将于11月中旬开始，包括12000名乌克兰军人（含预备役）以及2800名特战队军人。

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

在涉及到对华关系的问题上，欧盟外长们表示将在本周晚些时间讨论如何“微调”同中国的关系。

中国是欧盟重要的贸易伙伴，欧洲对中国的产品和原材料具有依赖性。

外交官们表示，布鲁塞尔方面担心中国国家主席习近平正将中国引向一条日益专制的道路，同时对习近平对俄罗斯总统普京的支持感到不安。

欧盟也密切关注上周日开幕的中共二十大。

另外欧盟外长们还将在峰会上讨论如何因应伊朗当局强力镇压伊朗国内的抗议活动。

她在欧洲议会演讲台上掏出剪刀……

（德新社、路透社）

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