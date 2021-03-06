欧盟各国为何无法统一对疫苗护照的态度？

（德国之声中文网）德国疫苗峰会召开之后，反对派连番批评联邦政府太过优柔寡断。目前德国尚未决定是否应该提前放松对已接种疫苗人群和康复者的限制。

支持者指出，只有在理由充分的情况下才能限制公民的基本权利，因此要求尽早恢复那些传播风险小的人的自由，这些自由受到《基本法》的保障。反对者则强调平等原则，即对某些基本权利的限制要么适用于所有人，要么不适用于任何人。还有一些人认为，可以给已接种疫苗人群特权，但前提是至少每个公民都得到至少一次疫苗接种的机会。

暑假前的欧盟疫苗护照

不仅德国有相关问题的讨论，欧盟也计划推出统一的数字疫苗护照，以方便已接种疫苗人群、康复者和近期检测结果为阴性的人在申根各国之间自由流动。特别是像西班牙、希腊和塞浦路斯这样经济上依赖旅游业的国家，一直在推动“欧洲疫苗护照”的实施。

今年4月中旬欧盟各国达成相关协议后，欧盟司法事务专员雷恩德斯（Didier Reynders）强调，该护照将在今夏实行，但仅作参考之用。在欧盟范围内，人们应该依旧可以在没有疫苗护照的情况下旅行。各成员国将继续自行决定哪些人在何种条件下可以进入本国。

西班牙避而不谈

在西班牙，由保守派的人民党（PP）领导的安达卢西亚（Andalusien）和加利西亚（Galizien）自治区政府也提出了一个类似的建议。然而，迄今为止，由西班牙工人社会党（PSOE）和激进左派政党“我们可以”（Podemos）组成的中央政府却一直对此持反对态度。

西班牙公卫暨卫生行政协会（SESPAS）发言人冈萨雷斯（Juan Miguel González）表示，在西班牙几乎没有关于如何从基本权利的角度评估这种护照的讨论，他说：“就像与新冠疫情有关的许多其他事情一样，政府缺乏透明度，避免对这种基本事宜展开公开讨论。”

冈萨雷斯说，在其协会看来，出于法律原因，与疫苗护照有关的规定不无问题。他强调，最重要的是：至今还没有绝对的科学证据表明已接种疫苗的人不能传播病毒。

意大利已有相关法令

与此同时，意大利已经实施了人民党在西班牙的要求：从本周开始推出绿色护照，上面记录了疫苗接种情况、感染史以及检测结果。该护照持有者可以全国各地自由流动。护照推出前，人们只允许在意大利四色风险评估系统中属于绿色或黄色的地区之间流动，橙色或红色地区则属于中高风险地区。

奥地利因斯布鲁克大学（Universität Innsbruck）的意大利法学教授哈帕赫尔（Esther Happacher）介绍，这项法令在意大利几乎没有争议。只有数据保护机构指出了其对基本自由的影响，这位教授补充道：“即使是目前唯一的反对党——意大利兄弟党（Fratelli d’Italia）也在呼吁在欧盟层面迅速推行’绿色护照’，以恢复人员流动自由“。哈帕赫尔解释道，意大利宪法明确规定可以因为健康原因而限制公民行动自由，因此也没有太大的争论。意大利尚未考虑让绿色护照持有者拥有其他更多特权。

法国不想间接强制接种疫苗

法国政府刚刚更新了官方的新冠防疫应用程序TousAntiCovid，允许显示疫苗接种情况和测试结果。在此之前，它只用于追踪病毒接触者。法国波尔多大学（Université de Bordeaux）的法学专家纳巴（Yoann Nabat）介绍，与该应用程序推出之前不同，这次几乎没有人对个人数据表示担忧。

目前，法国也不存在将接种疫苗与特权挂钩的问题：总统马克龙反复强调，使用应用程序和接种疫苗应基于自愿原则。

纳巴说，如果应用程序中的绿色状态成为进入某些地方或参加某些活动的先决条件，那些近期检测结果为阴性的人也不会被拒之门外。否则一定会引起法国人的质疑，纳巴补充道：因为“虽然大多数法国人对疫情感到厌倦，但是他们对间接强制接种疫苗的做法依旧非常反感。”

英国：光顾酒吧暂时无需疫苗护照

在英国，完全接种疫苗的人会得到一张疫苗接种卡，该国政府目前正在研究将接种卡数字化的问题，以方便疫苗接种者参加大型活动。当然，那些近期检测结果呈阴性的人也可以参加此类活动。在立法者来看，酒吧于5月17日重新开放室内服务时，将面向所有人——无论他们是否拥有疫苗接种卡。然而，酒吧所有者届时可以自行决定是否要求客户提供相关证明。

4月初，首相约翰逊考虑推出疫苗护照，但超过70名国会议员表示反对。这些批评者既包括反对派议员，也不乏执政的保守党议员。

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