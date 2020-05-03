欧盟发起疫苗研发募款 美病亡人数恐倍增

(德国之声中文网) 全球多国领袖在一个替新冠疫苗与药物研发筹募基金的线上活动中募得了74亿欧元。这个活动是由欧盟委员会连同德国丶挪威丶法国丶英国丶意大利丶日本丶沙特阿拉伯一同主导。

其中，欧盟承诺投入10亿欧元的资金，法国总统马克龙 (Emmanuel Marcon) 也承诺投入5.5亿欧元的资金。德国总理默克尔 (Angela Merkel) 则是预计会投入5.25亿欧元的资金。此外，挪威则是预计投入10亿美元的资金至全球疫苗免疫联盟。

受到疫情严重冲击的义大利，也预计投入超过1亿欧元的资金。西班牙总理桑琪士表示，该国将分别投入1.25亿欧元与5000万欧元的资金至全球疫苗免疫联盟与流行病预防创新联盟。瑞士与荷兰也将分别投入3.78亿欧元与1.92亿欧元的资金。

欧盟委员会主席冯.德莱恩周ㄧ (5月4日) 表示，各国政府与慈善家所捐助的资金，不仅能协助疫苗与药物开发，更能确保疫苗跟药物是人人都能负担得起的价格。她强调，这些资金将可以开启前所未有的全球合作，但未来数月，国际社会必须投入更多的资金与资源。

她表示，今日欧盟所承诺的10亿欧元资金，是一个集体合作的成果，对这场「新冠马拉松」来说，是个很好的开始。

此外，世卫秘书长谭德塞也在一场视讯会议中，也称赞各国透过这个线上募款活动达到的成果，并透过推特向每个做出贡献的国家致谢。

他写道：「此举展现了强大且发人深省的全球合作。新冠病毒将与我们共存很长一段时间，所以各国必须团结一致，分享所有的工具来击退这个病毒。」中国也派遣了驻欧盟的大使参与了这场线上募款活动，但美国却未派员参与。

一名美国官员説，华盛顿对於欧盟透过线上募款活动取得的成果表示支持，并强调虽然美国并未参与该活动，但参与活动的许多国际组织跟政府，都已得到美国政府与企业界不少资助。然而，一名欧盟官员向法新社表示，欧盟对於美国缺席线上募款活动感到失望。

该官员说：「欧盟总是积极的呼应并参与美国发起的全球性活动，但美国却拒绝做出相同程度的贡献。他们这麽做是在自我孤立。」

美单日病亡人数六月恐倍增

而正当美国总统特朗普持续要求各州重启商业活动之际，美国政府却预测未来数周，美国的新冠确诊与病亡人数会持续攀升。根据《纽约时报》报导，他们所取得的政府内部文件显示，特朗普政府预测，美国的每日病亡人数在6月可能达到3000。这表示美国的单日病亡人数在未来几周可能倍增。目前美国的单日病亡人数大约在1715起案例。

此外，该文件也预估美国的每日新冠确诊案例，也会在月底从目前的25,000例增加至约200,000例。这些数据预测也显示，虽然美国过去七周减缓了新冠病毒的传播，美国仍面临很大的风险，而重启商业活动可能使疫情更加恶化。

与此同时，美国华盛顿大学卫生数据分析所，也调整了他们的新冠疫情数据。该研究所预测，美国的累计病亡人数将在八月初提升至135000，比两周前所公布的预测数据多出两倍。美国白宫专家时常在公开场合引用华盛顿大学卫生数据分析所的数据。

该研究所强调，随着美国各州逐渐解封，且有31州将在5月11日放宽保持社交距离的要求，所以人与人之间的接触会变得更频繁，这也会导致美国的新冠疫情再次攀升。截至目前为止，美国已累计了1,212,343起确诊案例与69,723起病亡案例。

同一天，美国财政部表示，为了能支付联邦政府所通过的各种新冠纾困方案，他们预估今年第二季举债的规模将扩增至3兆美元。财政部表示，除了支撑政府通过的纾困方案外，由於美国政府延後了今年的税收，使财政部必须提高举债的规模，才能协助因执行社交距离规定而须关闭商业活动的公司度过难关。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)