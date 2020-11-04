欧盟反恐：“加强外部边界保护是关键”

（德国之声中文网）德国、法国以及奥地利等欧盟国家决心对伊斯兰恐怖主义采取坚决的行动。默克尔、马克龙以及奥地利总理库尔茨以及其他欧盟国家代表举行视频会议后，德国总理默克尔表示，当前的首要任务是加强欧盟外部边界的保护。不过，她同时表示，申根条约国居民不必担心今后将面临更多的边界检查。

默克尔强调，即便不在边境设卡检查，警方仍有很多实施监控的手段，绝不应当让整个申根地区成为一个没有任何监控的地带。她表示，一段时间以来，德国和奥地利的边界就已经增添了一些事关边境监控的新条例，今后根据需要还可以增加新的临时性规定。

马克龙：加强外部边境保护，才能确保内部边境的开放

欧盟委员会主席冯德莱恩（ Ursula von der Leyen）和荷兰首相鲁特（ Mark Rutte）也参加了这次视频会议。马克龙在会上表示："我们必须加强对外部边境的保护，只有这样，我们才能继续保持内部边境的开放。"马克龙说，伊斯兰极端分子得以长驱直入，进入欧盟内部，说明欧盟避难法遭到了"滥用"。"我并不是主张限制或者取消避难法，但必须保障避难法得到正当运用。"

于此同时，马克龙再一次提出所谓"建立申根国家新秩序"的主张。他说："如果不对申根条约的相关规定进行根本性改革，那我们将无法继续开放边境。"欧盟内政部长将在本周五就相关建议展开磋商。

奥地利总理库尔茨和法国总统马克龙也参加会议

欧盟委员会正在研讨申根改革措施

欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，12月9日欧盟委员会将推出一项反恐怖主义行动计划。她表示，过去几年当中，欧盟在这方面已经做了很多工作，但今后的任务依然艰巨。2021年五月，欧盟委员会将就申根改革提出相关的战略草案。冯德莱恩强调，要想继续拥有一个没有内部边界的欧洲，就必须加强对欧洲外部边界的保护。

这位来自德国基民盟的女政治家表示，打击伊斯兰恐怖主义的关键，就是要消除它的根源。必须要在相关人员走向极端主义之前，就让他们看到前景。她表示，这是打击恐怖主义的"最佳武器"。冯德莱恩表示，欧盟将在本月底公布一份旨在促进社会融合的行动计划。

奥地利总理库尔茨担忧地表示，一些目前关押在欧盟各国监狱中的圣战分子，不久将被获释。他说，这些人"是随时都可能爆炸的定时炸弹，" 必须限制他们的自由。

打击网上仇恨思想的蔓延

默克尔强调，同伊斯兰国家开展如何共同打击极端伊斯兰主义的讨论至关重要。同时还应重视欧盟各国伊斯兰神职人员的培训，这是制止伊斯兰极端主义的重要途径。周二德国内政部长泽霍费尔主持召开的伊斯兰会议上，也将讨论神职人员的培训问题。

默克尔及其他欧盟国家领导人还强调，制止仇恨思想在网络上的蔓延，也是一项急需加强的工作。预计，欧盟各国和欧盟议会就相关问题举行的谈判将在今年年内结束，届时，网络运营商将有义务第一时间删除同恐怖主义思想有关的内容。除此之外，冯德莱恩还表示，欧盟预计在12月初提出立法一揽子计划，规定网络平台要对非法及有害内容承担更大的责任。简而言之，就是平台越大，责任也更重大。

鉴于此前巴黎、尼斯、维也纳和德累斯顿等城市先后发生血腥袭击事件，本次视频会议上，欧盟及各国领导人也就共同发起一项反伊斯兰恐怖主义倡议进行了讨论。默克尔表示，这些袭击行动的目标"是我们自由的社会以及我们的生活方式。"



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