欧盟即将重开边境 哪国公民可入境？

（德国之声中文网）欧盟各国正就放松因新冠疫情实施的入境限制达成协议。为了抑制病毒的传播，自3月中以来，几乎所有欧盟成员国都实施了入境限制。

在两周前，欧盟委员会便建议从7月1日开始逐步向非欧盟国家开放边界。现在欧盟国家在大使级层面制定了新规，凡是符合其先决条件的国家，其公民将可入境欧盟。

感染案例、趋势和合理性

据称，对第三国取消入境限制的基本原则是该国的新冠病毒感染案例至少和欧盟国家一样少。根据欧盟理事会的一份内部文件，以6月15日的一次抽检结果为准，平均每10万欧盟居民中有16起新增感染案例。这一检测结果体现了欧盟地区过去14天的新冠病毒感染情况。

此外，同一时期的感染趋势以及各个国家的防疫措施也是重要考量标准。从欧盟所制定的条件判断，韩国和新西兰人有望获准前往欧盟国家，俄罗斯、美国、沙特阿拉伯和巴西人则需继续耐心等待。



据法新社报道，欧盟委员会根据标准初步拟定了一份列有18个国家的名单，其公民不久将可以入境欧盟。这份名单每两周将更新一次，以便及时对新增感染案例做出应对。

如何评估数据的可靠性？

关键问题在于，评估第三国数据的可靠性时应该使用什么标准？新社报道指出，对于来自中国的信息是否确实体现了实际感染案例这个问题，一些欧盟国家持怀疑态度。但如果北京方面允许欧盟公民入境，欧盟可能也会放宽对中国人的入境限制。

外交人士透露，欧盟各国对放松入境限制的基本原则仍存在分歧。一些严重依赖旅游业生存的南欧国家主张大规模取消限制，而丹麦等国则要求采取最谨慎的方法。



联合决策实施各有空间

预计欧盟国家和政府领导人将在周末的会议上就放松入境限制达成协议。若情况顺利，下周一（6月29日）便可做出书面决定。 无论会议结果如何，各国政府都能自行做出最终定夺。例如，欧盟此前做出限制入境的决定之后，爱尔兰便表示，除非发生紧急情况，不会全面限制入境。

而西班牙则敦促欧盟采取一致的行动。该国政府发言人蒙特罗（María Jésus Montero）说："为了避免健康风险，我们希望达成一致。如果某个成员国允许来自非欧盟国家的公民进入，他们便有可能在整个欧盟流动。"



德国外交部长马斯（Heiko Maas）则反对欧盟国家再次自行关闭边界。但他也向德新社表示："如果欧盟一个地区的感染率明显高于另一个地区，不排除再次关闭边界的可能性。"马斯强调："在这场危机中，欧洲学到了很多东西。不仅通过我们的赤字，而且也通过我们的实力。我们加强了协调，以前所未有的速度和规模相互支援。"