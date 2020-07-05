 欧盟+印度 若即亦若离 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2020

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时政风云

欧盟+印度 若即亦若离

周三召开的印度与欧盟视讯峰会上，双方领导人都展现了一团和气。但是，欧盟方面此前一直想努力推动的双边贸易协议依然停留在“畅想”阶段，印度方面甚至还出现了贸易保护主义迹象。

Brüssel EU Indien Videokonferenz Modi, Michel und von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

和许多其他峰会一样，今年的欧印峰会也只能以虚拟方式召开

(德国之声中文网) 周三(7月15日)的会议上，欧方特别强调，欧盟与印度是世界上最大的两个民主政体。欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)在会后表示，"我们拥有相同的价值观：自由、法治、尊重人权"。

这是欧盟与印度之间的第15次峰会。印度总理本应该在今年3月亲自飞往布鲁塞尔与米歇尔以及欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)会晤，但是新冠疫情迫使峰会改变了传统的形式。

与几周前的欧中视讯峰会相比，此次峰会后欧洲方面的表态要积极得多。冯德莱恩与米歇尔对媒体表示，"与莫迪的对话令人愉悦"。印度总理莫迪(Narenda Modi)也在推特上表示，峰会"成果极其丰硕"。

欧印双方都有意构建战略合作伙伴关系。欧盟迫切想要增强自身的地缘政治地位，并且将民主的印度视作理所当然的伙伴。而且，印度从2021年起将担任两年联合国安理会非常任理事国，还将在2022年担任G20轮值主席国。

Brüssel EU Indien Videokonferenz Modi, Michel und von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

冯德莱恩与米歇尔在峰会后召开了新闻发布会

贸易协议遥遥无期

不过，印度目前正深受新冠疫情危机的困扰。与欧洲疫情逐渐平息不同，专家估计，印度的真正疫情高峰还没有到来。在周三的峰会中，印欧双方着重讨论了疫情对经济及社会的冲击。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲在经济重建中将尤其注重可持续性。欧盟计划，在2050年前实现"气候中性"，即排放的温室气体总量不多于吸收的温室气体(比如植物光合作用)。冯德莱恩说："在全球层面上，欧盟推动变革必须要依靠与印度这样的伙伴展开合作。"她指出，在太阳能等领域，印度位居世界前列。因此，气候保护将会是今后双方合作的重心之一。此外，数字化也将是印欧合作的一大重点。

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据路透社援引印度政府圈内人士报道，中国本周一已开始在有争议的中印边界地带后撤军队。面对印度政府不会在冲突中轻易投降的强烈信号，中国似乎想先缓和局势，避免进一步正面冲突。 (06.07.2020)

7月1日，德国就要接任欧盟轮值主席国。按照原有的计划，6个月的任期内，最重要的任务之一就是构建欧盟内部统一的对华政策。而现在，新冠疫情已经导致莱比锡欧中峰会推迟，欧盟对华关系的基调也似乎变成了被动地“求稳”。 (30.06.2020)

特朗普就任美国总统以来，欧美关系不断降温，而与此同时，欧盟同中国的关系则显得愈加重要。然而，北京政权毕竟是一个制度性竞争对手，如何同北京专制政权打交道，对欧盟来说，一直是一个极为棘手的问题。那么，在对华关系问题上，德国又可以扮演什么角色呢？ (24.06.2020)

但是，印欧关系中的另一大重点话题却仍然没能深入讨论。2013年，双方就暂停了印欧贸易协议的谈判。欧盟方面给出的理由是："双方对此的雄心存在相当的程度差异。"

冯德莱恩周三再次表示，欧方希望能够达成一份充满雄心的贸易协议。"我们希望，通过进一步的最高层贸易对话，能够推进这一计划。"

不过，圈内人士对欧印贸易协议的前景并不乐观。一名欧盟公务员在视讯峰会前透露，2013年谈判暂停至今，双方并没有在此议题上取得任何进展，印度方面甚至还出现了逆流而动的迹象。这名公务员认为，印度现在趋于贸易保护主义，给予欧洲企业的市场准入"在某些领域还出现了倒退"。

对于十多亿人口的印度而言，欧盟是最大的贸易与投资伙伴。但是对于欧盟而言，与印度的贸易额只占欧盟外贸总额的1.9%，排名第10，远低于排名第一的美国(15.2%)以及第二名中国(13.8%)。用冯德莱恩以及米歇尔的话来说，欧印贸易"有着为被开发的潜力"。

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