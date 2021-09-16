欧盟“印太战略”提台湾 两岸相继回应

（德国之声中文网）在中国外交部周五（9月17日）举行的例行记者会上，有记者提问：欧盟发布“印太战略”，表示将与台湾加强经济方面的关系，并将向“印太地区”派遣舰船，中方对此有何评论？中国外交部发言人赵立坚回答：“中国台湾地区参与经济合作必须按照一个中国原则来处理，我们坚决反对任何国家与中国台湾地区商签具有主权意涵和官方性质的协议，在这个问题上中方的立场是明确和坚定的。”关于域外国家向印太地区派遣舰船，赵立坚表示，中方希望域外国家尊重地区国家维护和平稳定促进发展合作的意愿，不要采取使局势复杂化的行动。

欧盟周四公布了一项旨在促进欧盟与印太地区政治和防务关系的新战略，并表示将以下七大领域加强与印太地区国家的合作：贸易、气候变化、海洋治理、数字科技、基础设施建设、安全和防卫、健康卫生。

欧盟的新战略旨在促进欧盟与印太地区政治和防务关系

“首度明确纳入台湾”

今年4月，欧盟发表了一份题为“欧盟在印太合作战略”的声明，如今发布的印太战略联合公报是对具体内容的进一步阐明。但是，4月份的声明并未提及台湾，最新的文件则明确表示，欧盟将寻求与台湾发展更紧密的贸易投资关系。欧盟还指出，为解决半导体供应链中的战略依赖性，将与日本、韩国和台湾等伙伴合作。

就此，欧洲议会德国绿党籍议员、对华关系小组组长包瑞翰（Reinhard Bütikofer,又译彼蒂科菲尔）也注意到新旧文件的这一明显不同之处，他在其网页发表评论指出：“就欧盟与台湾关系的作用，新文件采用了更积极主动的语气。鉴于台湾对发展安全的弹性供应链的贡献潜力、台湾在卫生管理方面的丰富经验以及它作为印太地区民主国家的榜样，这种做法是很恰当的。”

台湾外交部周五在其网站发表声明表示，对于欧盟在“印太合作战略”共同报告的官方文件中首度明确纳入台湾、关切台海安全情势，并将台湾视为欧盟在印太地区的重要合作伙伴，外交部表达高度欢迎与诚挚感谢。该声明指出：“欧盟近月来持续在国际多边及双边场域，透过发表联合声明或公报等方式，重申对台海和平与稳定的重视。此次欧盟首度在‘印太合作战略’正式文件中明确纳入台湾，再次凸显台海的安全、稳定与繁荣对欧盟在印太区域的利益至关重要。”

是合作而非对抗？

路透社认为，欧盟推出“印太战略”的目的在于增进其在印度洋-太平洋地区的存在并对抗中国的崛起。然而，当被问及该战略是否针对中国的问题时，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）强调，该战略着眼的是合作而非对抗。

中国驻欧盟使团发言人就此表示：“中方认为，各方关于亚太地区的战略都应秉持开放包容、合作共赢的精神，有利于促进本地区和平、稳定与繁荣。突出意识形态，挑动地区局势，搞排他性的小圈子，与地区国家求和平、谋发展、促合作的意愿和时代潮流相悖，注定不会成功。是要合作，还是对抗，我们会持续密切关注。欧方只有切实尊重本地区国家意愿和不同发展模式，真正坚持平等、包容、合作，才能为亚太地区稳定与繁荣作出贡献。”

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。