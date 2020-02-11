欧盟卫生部长：远未面临危机

（德国之声中文网）协同、坚决、合作--欧盟将这么做，以遏止这一危险的疾病扩散。欧盟卫生委员与食品安全事务委员基利亚基德斯（Stella Kyriakides）表示，各成员国应尽可能携手合作，应对挑战，除此之外，别无它途，因为，病毒不识边界。

合作涉及信息交换、生产采购保护服、治疗及诊断设备、研发疫苗，以及对医院和边界执勤人员的培训。

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）指出，在入境方面有统一规定是重要的，以使有关当局能追溯冠状病毒感染者的来源地及目的地。

各国不能各行其是

这位德国卫生部长对像意大利这样的单国宣布实施出入中国限制令的做法颇不以为然。他认为，相关决定必须由欧盟层面作出。

施潘也坚决反对测量入境者的体温。

但可能出现药品匮乏的情况使欧盟颇感忧虑。由于冠状病毒疫情，中国境内药品和药物材料的生产商很多停工。

担心供应紧缺

情况若不改变，未来数周有可能导致欧洲境内出现药品供应问题。捷克卫生部长强调，欧盟必须转变思维。他要求欧委会着手解决此一问题，让重要药品的生产重新回到欧盟。

多国卫生部长对防护服和口罩供应出现短缺现象十分不安。法国卫生部长指出，这些装备的大多数生产商都在中国，而中国现在自己也没有库存了。与荷兰和比利时的同事一样，这位法国卫生部长呼吁"共同生产和采购欧洲标准的防护服"。

"远谈不上危机"

局势在掌控之下--这是此次部长会议要传达的信号，因为，政界当然知道，很多人因来自中国的惊怵消息而忧虑。布鲁塞尔的此次会议指出，目前 欧盟境内风险尚低。

比利时卫生大臣强调，在欧洲还不能说有危机，因为目前欧盟境内只有约40例病例。她说："我们当然须保持警惕，继续做好准备，但没有理由惊慌。"

凝炼/叶宣（德新社、法透社）