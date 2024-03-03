欧盟南方共同市场自贸协定：失去的22年

（德国之声中文网）本周早些时候，欧盟外交事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）在谈及欧盟同南美贸易联盟"南方共同市场"Mercosur 就签署贸易协定所进行的谈判时表示，"很遗憾，没有什么好消息"。欧盟方面的类似表态已经不是第一次。南美国家希望签署相关的协定，但欧盟内部的阻力则越来越高。阻力主要来自法国，法国总统马克龙担心，巴西和阿根廷的农产品所引发的竞争，会在法国农民中引发众怒。

"我们失去了22年"

乌拉圭前总统穆希卡（Jose 'Pepe' Mujica）在谈到南方共同市场各成员国当前情绪时表示："现在进展很不好，将来也不会好。"穆希卡在巴西一次活动上说："我们失去了22年。"巴拉圭外长拉米雷斯（ Ruben Ramirez）表示，相关谈判将暂停至欧洲大选结束之后，甚至有人说，今年九月之前，谈判不会得到恢复。

"欧洲是失败者"

生活在布宜诺斯艾利斯的分析师摩西（ Carl Moses）对德国之声表示，欧洲显然是输家。他说："欧洲不仅在南美失去了市场份额，失去了未来机遇，同时还失去了信誉，尤其是考虑到各方一再强调的地缘政治转折点时，这一点表现得尤为突出。南方共同市场已经等待了很多年欧洲，对此也许已经习以为常。而欧洲则是输家。"

摩西表示，尤其对以自由贸易捍卫者自诩的阿根廷新总统米莱（Javier Milei）来说，当前的局面显然是当头一棒，因为他本来指望同欧盟签署协定将带给他外交领域的成就，并开启他拟议中的市场开放进程。

中国又成了焦点

由于在签署协定问题上，欧盟内部无法达成共识，中国就又成了签署协定的可能选项。过去几个月来，乌拉圭总统波乌（ Luis Lacalle Pou）一直不肯放弃中国选项，并曾因此在南方共同市场内部招致批评。犹豫不决的欧洲现在只得将希望寄托于阿根廷总统米莱，因为此人一直重申反对"中国共产党人"，加强同欧美合作的立场。摩西表示："南方共同市场目前已经同新加坡等国签署了自由贸易协定，近期内还将同阿联酋签署协定。"

南方共同市场目前正在同欧洲自由贸易联盟举行谈判，不过，这一联盟只有冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士四个成员国，总人口只有1400万。

错过了历史机遇

欧美南方共同市场之间的自由贸易协定早在2019年就已完成了谈判，但当时也是由于法国的反对而未能签署，那时，法国指责时任总统博索纳罗领导下的巴西右翼民粹政府在亚马逊河流域推行破坏环境的政策。但现在执政的左翼政治家席尔瓦总统则指责欧洲人用后续出台的环保法规向南美洲推行某种"绿色保护主义"。

旧棺材 新钉子

欧盟大选后，双方将就签署协定再进行一次努力。现在一些框架条件已经发生了变化。被搁置的供应链法虽然受到环保人士以及人权组织的大力支持，但一些南美国家则认为这项法规是对主权国家的殖民侵略。

数天前，环保组织绿色和平发布的一项评估报告，对同南方共同市场签署自由贸易协定的法律基础提出了原则性质疑。绿色和平指出，这项协定一旦签署，将导致贸易量和海运量的大幅上升，从而将对气候造成破坏。摩西表示："每隔几天，贸易协定的棺材上就会被钉上几枚新钉子。最为荒谬的是，欧盟的大多数专家都相信，欧洲比南美更迫切需要这一协议，但欧洲却就是不肯行动。"

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