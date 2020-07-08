欧盟协调香港对策 默克尔:持续与中国沟通

(德国之声中文网) 欧盟各国外长周一(7月13日)会面讨论有关中国对香港实施国安法后的对策。

欧盟首席外交官博雷尔 (Josep Borrell )说，欧盟继续关注上个月生效的《港区国安法》。

他说:「我们今天已经同意要制定一个协调过后的欧洲反应，以显示对香港自治和公民社会的支持。」

博雷尔也表示其中将包括欧盟层面的措施，也包括属于个别成员国权限的做法，其中包含对出口香港 「特定和敏感 」技术的审查，但他没有说明是哪些产品。

他也提到相关措施还可能涉及香港公民的签证发放，以及提供给香港学生更多奖学金。不过，签证政策仍属于国家权限，可由会员国自行决定。

德国外长马斯(Heiko Maas)则给出了一个法德提案中更具体的建议。他重申中国尊重人权的义务，并说中国这项决定「应该会对欧盟的武器出口产生影响」。

他说，法德提案还包括建议简化欧盟对香港艺术家、科学家、研究人员和记者的签证程序。

部份欧盟国家已表态支持该提案，包括瑞典。瑞典外交部长林德 (Ann Linde)在会前表示:「我们需要做出反应。」

默克尔提及香港议题

德国总理默克尔7月13日在柏林附近与意大利总理孔特会晤时罕见批评中国影响香港自治，并呼吁欧盟在9月举行的欧中峰会对中国采取统一立场。

她说:「对于一直适用的『一国两制』，香港情势发展令人震惊。这一点正受到非常大的质疑......但所有这些都不是不继续与中国沟通的理由。但毫无疑问的这是一个难处。」

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邹宗翰/杨威廉 (德新社等)