欧盟努力拉拢印度 冯德莱恩呼吁深化合作

（德国之声中文网）在新德里试图平衡与莫斯科以及西方之间的关系之际，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周一呼吁印度和欧盟更紧密地结盟。

在新德里举行的瑞辛纳对话（Raisina Dialogue）上，冯德莱恩表示，与欧盟建立紧密关系是符合印度战略利益的。

她在讲话中说：“作为充满活力的民主国家，印度和欧盟拥有共同的基本价值观和共同利益。我们都坚信每个国家应该拥有自主决定命运的权利；我们都相信法治和基本权利；我们也都相信民主是对于公民来说最好的选择。”

冯德莱恩还指出，对于欧盟来说，与印度之间的伙伴关系是未来十年中最重要的对外关系之一，加强这一伙伴关系也是欧盟的优先事务。“我们之间的战略合作应该在贸易、可信赖的科技和安全各领域结合之下进行，尤其是在竞争治理模式的挑战之下。”

她认为，印度和欧盟是“天然的伙伴”，双方都“在共同规则和公平竞争的环境中茁壮成长”。然而这些价值观受到来自俄罗斯和中国的威胁。

“事实是，支撑世界和平与安全的核心原则已经岌岌可危”，冯德莱恩提到了在乌克兰战争爆发之前，中国与俄罗斯宣称的所谓“无上限”的战略合作关系。

她指出，乌克兰战争不仅影响到欧洲，也对印太地区造成影响，目前已经从食品和肥料价格的增长中可见一斑。

印太地区保持开放和繁荣发展是符合欧盟利益的，因此欧盟也在致力于深化与该地区伙伴之间的合作关系，包括东盟（ASEAN）。

冯德莱恩在讲话中还批评了中国的“债务陷阱外交”，同时提到了欧盟的全球门户计划（Global Gateway program），该计划旨在为伙伴国家提供总额达3000亿欧元的投资。她指出，印度尤其可以在气候保护和能源生产以及数字科技等领域从该计划的基金中获益。

冯德莱恩此次印度之行为期两天，之前已经和印度总理莫迪举行了会晤，谈论了贸易、气候保护和数字科技等议题。西方国家在努力尝试说服印度与俄罗斯拉开距离，作为对普京入侵乌克兰的回应。

不久前，莫迪刚刚接待了来访的英国首相约翰逊，双方宣布建立新的国防和安全伙伴关系。

不过到目前为止，莫迪始终拒绝谴责俄罗斯的入侵行为，而只是表示相关行动“非常令人担忧”，呼吁双方选择和平。在联合国大会有关暂停俄罗斯在人权理事会成员资格的表决中，印度投了弃权票。

此外，印度也不顾西方的施压，继续从俄罗斯购买石油。新德里最近还采购了一批防空系统武器。

在冷战期间，印度曾经是莫斯科的盟友，但一直试图同时与俄罗斯和西方国家保持联系。自从2020年发生边境冲突之后，印度与中国之间的关系保持紧张。



（美联社、法新社）

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