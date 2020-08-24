欧盟加大对白俄罗斯施压

（德国之声中文网）围绕８月９日总统选举以来白俄罗斯国内权力之争，欧盟加大对这个前苏维埃加盟共和国的威权统治者卢卡申科的施压。本周五（８月２８日），欧盟成员国外长会议作出决定，对支持卢卡申科的高级官员实施制裁。卢卡申科本人对欧盟此举不以为然，且威胁采取反制措施。

此间，联邦德国总理默克尔对俄罗斯可能从外部干预发出警告，并赞同由欧安组织进行斡旋。该组织日前召开紧急会议，呼吁明斯克政府与反对派对话。



普京力挺卢卡申科

普京表示支持卢卡申科

根据俄罗斯国家电视台Rossija 1周六播出的一次采访视频，俄总统普京强调，他承认卢卡申科胜选。他称，"众所周知，我向亚历山大·卢卡申科表达了对他胜选的祝贺。"普京表示，世上无完事"，--"无论是在政治上、经济上，还是在社会领域"。他称，即使是在自然界亦无完美可言。他表示，他怀疑所有那些（白俄大选结果的）质疑者是否都真诚。

欧盟未承认选举结果。欧安组织的国际选举观察员也数年来首次未出现在现场。迄今为止，白俄罗斯的任何一次大选都未被该组织认可为民主选举。数天前，该组织表示愿在明斯克当局和反对派之间斡旋。卢卡申科予以拒绝。

在电视采访中，普京就此表示，"他们为什么不来现场？这让人马上想到，实际上，对选举结果的某种立场在先即已确定。"此前，欧安组织解释说，未派遣观察员是由于未获该国依国际惯例应发出的官方邀请。

白俄罗斯选举委员会称，此次大选，已掌权２６年的卢卡申科获得了80.1％的选票。反对派则宣布，实际胜选者是季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）。大选投票以来，白俄罗斯国内持续发生反对卢卡申科总统的大规模抗议浪潮。



当局强硬对付记者

在持续发生反卢卡申科总统抗议浪潮的背景下，白俄罗斯威权政府对新闻人士采取强硬措施。德新社一名记者周六从明斯克报道说，多名西方媒体人被吊销了采访许可，其中数人已被驱逐出境。他们对德新社说，安全力量于深更半夜之际拘留了他们。当局此举意在阻止对全国范围示威抗议浪潮的报道。

白俄罗斯记者协会称，被吊销报道许可证的大批媒体人中也包括白俄罗斯本国记者，这些记者替包括英国广播公司BBC在内的境外媒体工作。俄罗斯媒体报道说，若干记者已不得不离境。

取消境外记者工作许可的决定由白俄罗斯信息安全委员会负责作出。组成该机构的人员来自国防、内政及国内情报局等部门。在白俄罗斯，媒体人必须获得采访许可方能工作。新近，该国当局在明斯克机场就拒绝了没有这一工作许可证的记者入境。

自三星期前的有争议大选以来，白俄罗斯持续发生全国性反对卢卡申科总统的示威抗议。此次选举被视为严重舞弊而受到国际社会批评。不过，俄罗斯和中国等国家祝贺卢卡申科"胜选"。

凝炼／安静（德新社）

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