欧盟副主席：乌克兰危机可能引爆难民潮

（德国之声中文网）鉴于乌克兰危机有可能进一步升级，欧盟已经进入戒备状态。布鲁塞尔正在制定应急措施，以尽快疏散乌克兰境内的欧盟公民。为此目的新成立的应急小组还将就保障天然气供给和网络安全采取措施。

欧盟委员会副主席希纳斯对德国《世界报》说，届时可能会有两万至上百万难民逃入欧盟境内。希纳斯说，目前乌克兰境内仍有两万欧盟公民，一旦需要疏散，他们需要得到欧盟的帮助。目前欧盟已经着手准备可能的人道援助行动。

布鲁塞尔就难民潮发出的警告并非空穴来风。毗邻乌克兰的波兰境内，目前已经生活着上百万乌克兰人。波兰内政部长卡敏斯基（Mariusz Kaminski），目前该国正在就各种可能的情况进行准备，一旦事态升级，有可能会有上百万难民涌入波兰境内。波兰总统杜达的顾问德拉（Andrzej Dera）也表示，波兰当然会尽力接纳难民，但显然无力接纳所有难民，因此急需欧盟其他国家提供帮助。

此外，目前乌克兰境内还生活着很多亚洲及非洲人，其中包括大量阿富汗难民， 届时他们也有可能会随着难民潮涌入波兰等欧盟国家。迄今为止，波兰一直拒绝接受来自伊斯兰教国家的难民。

俄罗斯在俄乌边界一带大批集结军队，引起了国际社会有关俄罗斯可能会入侵乌克兰的担忧。但莫斯科方面则对此坚决否认。

（德新社）

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